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Ekonomistlerden Trump yorumu: Powell'in Fed faiz patikasını zorlaştıracak

Ekonomistler, yeniden başkan seçilen Trump'ın önerdiği genel tarifeler, vergi kesintileri ve belgesiz göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesi gibi faktörlerin enflasyon üzerinde baskı oluşturacağını belirtirken, Fed'in faiz indirimini daha da zorlaştıracağı yorumunda bulunuyor.

Haber Merkezi
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Ekonomistlerden Trump yorumu: Powell'in Fed faiz patikasını zorlaştıracak
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Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta faiz kararını açıkladıktan sonra “Trump isterse Fed Başkanlığı görevinden ayrılmayacağım” açıklamasında bulunmuştu.

Ancak Trump'ın önerdiği ekonomi politikalarının Fed'in 2025'te bir dizi ek faiz indirimi beklentilerini nasıl etkileyebileceği piyasalarda tartışma konusu oldu.

Ekonomistler Trump'ın önerdiği genel tarifeler, vergi kesintileri ve belgesiz göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesi gibi faktörlerin enflasyon üzerinde baskı oluşturacağını, açığı artıracağını ve Fed'in faiz indirimini daha da zorlaştıracağını söylüyor. Bazı ekonomistler, yeni Trump yönetiminin önerdiği bu politikalar nedeniyle gelecek yıl faiz indirimlerinin sayısı ve hızına ilişkin beklentilerini şimdiden azaltıyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre Capital Economics Kuzey Amerika Baş Ekonomisti Paul Ashworth da faiz oranlarının daha önce tahmin edilenden 50 baz puan daha yüksek kalacağını ve Fed'in faiz indirimini yüzde 3,5-yüzde 3,75 aralığında sonlandıracağını öngörüyor. Ashworth, "Göçmen kısıtlamaları ve yeni tarifelerin etkisi, Trump'ın dönüşünün net anlamda ekonomi için olumsuz olma ihtimalini artırıyor" dedi.

JPMorgan Baş Ekonomisti Michael Feroli, seçim sonucunun "(Aralık ayında) kesinti miktarını az da olsa düşürmüş olabileceğini, çünkü risk varlıklarındaki değer artışının bir etken olabileceğini" söyledi.

Feroli, Aralık ayından sonra Fed'in üç aylık bir hızda gevşemeye gittiğini, bir sonraki kesintinin Mart ayında gerçekleşeceğini ve Fed fon oranı yüzde 3,5'e ulaşana kadar devam edeceğini öngörüyor.

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