Ekonomistlerin Fed'den faiz beklentisi belli oldu
Ekonomistler, Fed'den faiz oranlarında bir değişiklik yapmasını beklemezken; faizinin yıl sonunda da yüzde 5,0-5,25 olmasını öngörüyor.
Reuters tarafından yapılan ve 116 ekonomistin katıldıkları ankette, 75 ekonomist ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranının 2023 sonunda yüzde 5,0-5,25 olmasını beklediklerini ifade etti.
Fed, Mayıs toplantısında faizi 25 baz puan artırarak yüzde 5,0-5,25 seviyesine çıkarmıştı.
11-16 Mayıs tarihlerinde yapılan ankete katılan 46 ekonomistten 34'ü ABD ekonomisinin 2023 yılında resesyona gireceğini tahmin etti.
Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir soraki toplantısı 13-14 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor.