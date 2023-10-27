El-Erian: ABD tahvilleri güvenli liman statüsünü kaybediyor

Muhamed El-Erian, jeopolitik çalkantıların normalde yatırımcıların ABD devlet borçları piyasasına akın etmeleri için klasik bir neden olduğunu, ancak Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmasına rağmen son haftalarda bunun pek yaşanmadığına dikkat çekti.

"Bunun yerine, krizin tırmanma ihtimaline rağmen, İsrail-Hamas çatışmasından bu yana getiriler aslında daha yüksek seviyelere ulaştı" diye konuşan El-Erian, "Dünyada olup bitenler göz önüne alındığında, beklediğiniz kalite ve güvenlik uçuşunu göremedik. Yani evet, güvenli liman olmalı, çoktan fayda sağlamalıydı. Ancak gerçek şu ki, bugün 10 yıllık getiri, bu son çatışmanın patlak vermesinden öncesine göre 70 baz puan daha yüksek" dedi.

El-Erian ayrıca, hisse senetleri veya bitcoin gibi geleneksel olarak daha riskli varlıkların giderek daha fazla güvenli liman yatırımları olarak müjdelendiği ve yatırımcıların Hazine tahvillerini terk etmeye devam ettikçe bu hissiyatın arttığı gözlemlerine de dikkat çekti.

Yatırımcıların tahvil piyasasına olan inancının, daha yüksek faiz oranı riskleri korkusuyla o zamandan beri sadece düştüğünü belirten El-Eniah, "Fed şu anda net satıcı olarak hareket ederken ve hükümet daha da fazla tahvil ihraç etmeye hazırlanırken, alıcı eksikliği getirileri daha da yukarı çekmeye yardımcı olacaktır" dedi.

El-Erian yaptığı konuşmada, uzun vadeli Hazine alıcılarının eksikliğinin Fed'i bilançosuna tahvil varlıkları eklemeye zorlayabileceğini de vurguladı.