El-Erian: Düşük gelirli Amerikalılar önemli baskı altında!

Allianz Baş Ekonomi Danışmanı Mohamed El-Erian, düşük gelirli Amerikalıların "önemli baskı altında" olduğu ve harcamalarının durmasının ekonomiyi bir bütün olarak etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu.

El-Erian, Yahoo Finance'ın yıllık konferansı sırasında verdiği röportajda, "Düşük gelirli hanehalkı harcama yapmak istemedikleri için değil, yapamadıkları için harcama yapmayı bırakırsa; bu, ekonomide bulaşma etkisi yaratacak" dedi.

El-Erian, düşük gelirli tüketicilerin enflasyonunun yüzde 3'te sıkışıp kaldığı, işten çıkarmaların arttığını, yapay zekanın iş gücünü değiştirdiğini ve kredi kartlarının limitinin dolmasıyla borç seviyelerinin yüksek olduğunu belirtirken, bu dönemin "durgunluğa yakın" olduğunu söyledi.

Sistemik şok yok!

El-Erian, geceleri uykusunu kaçıran şeyin, yüksek tarifelerden kaynaklanan ticaret savaşı olmadığını, büyük borç yükü taşıyan düşük gelirli tüketiciler ve onların daha yüksek faiz oranlarında yeniden finansmana yönelme riski olduğunu söyledi.

Bu sonbaharda subprime otomobil kredilerindeki temerrütler, küçük ve büyük bankaların zarar etmesine neden oldu. Bu durum, subprime borçluların genellikle temerrüde düşen ilk kişiler olması ve daha büyük kredi sorunları potansiyeli nedeniyle ekonominin dönüp dönmediği sorularını gündeme getirdi. (Subprime kredi: Düşük faizli kredilere hak kazanamayanlara daha yüksek bir oranda sunulan bir kredi türü.)

El-Erian, kredi sisteminde sorunlar olabileceğini ancak temeli çüçrüten bir durum olmadığını söylerken, "Bazı ekonomik kazalar yaşayacağız ama sistemik bir şok yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi.