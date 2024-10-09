Elektrik fiyatlarına zam Brezilya’da enflasyonu hızlandırdı

Brezilya'da enflasyon, elektrik fiyatlarına yapılan zamlar sonrasında eylül ayında beklentiler doğrultusunda hız kazandı.

Brezilya’da enflasyon bir önceki yıla göre yüzde 4,42 artarken, aylık bazda tüketici enflasyonu yüzde 0,44 oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistler yıllık enflasyonda medyan tahminini yüzde 4,44 seviyesinde açıklamıştı.

Fiyat baskıları ile birlikte Latin Amerika'nın en büyük ekonomisinin idaresi konusunda tedirginlik arttıkça politika yapıcılar da faiz oranlarını yükseltiyor. Büyüme ise Başkan Luiz Inacio Lula da Silva döneminde sıcak işgücü piyasası ve artan kamu harcamaları sayesinde beklentilerin üzerinde seyrediyor.

Faiz artışları enflasyon frenlemedi

Brezilya Merkez Bankası, hafta başında politika faizini 25 baz puan yükselterek yüzde 10,75'e çıkartmıştı. 2022'den bu yana ilk kez faiz artırılan ülkedeki yüksek borçlanma maliyetlerine rağmen yıllık enflasyon oranı, merkez bankasının hedefi olan yüzde 3 seviyesinin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor.

Brezilya’nın enerji düzenleyici kurumu Aneel, eylül ayı başında hidroelektrik santrallerindeki rezervlerin düşmesi nedeniyle elektrik faturalarına zam yapmış, bu zam enflasyonu da tetiklemişti. Brezilya'nın elektrik arzının yaklaşık üçte ikisi hidroelektrik santrallerinden sağlanıyor ve yağış yetersizliği nedeniyle ekim ayında fiyatların daha da artması bekleniyor.

Merkez Bankası’nda başkan değişimi bekleniyor

Piyasalar, Brezilya Merkez Bankası’ndaki yönetim değişikliğini yakından izlerken, son olarak salı günü Senato, Başkan Lula'nın aralık ayında görev süresi dolacak olan mevcut Başkan Roberto Campos Neto'nun yerine Gabriel Galipolo'yu seçmesini onayladı.

Lula’nın müttefiki ve bankanın mevcut para politikası direktörü olan Galipolo'nun fiyat artışlarını frenlemek için ekonomik büyümeyi feda etmeye istekli olduğu belirtilse de bazı yatırımcılar bu duruma şüphe ile yaklaşıyor.