Elektrikli araçların küresel satışlardaki payı 2026'da yüzde 30'a yaklaşacak
Uluslararası Enerji Ajansı'nın Küresel Elektrikli Araç Görünümü 2026 raporuna göre, dünya genelinde elektrikli araç satışlarının bu yıl 23 milyona ulaşması bekleniyor.
Bu rakamın, küresel yeni otomobil satışlarının yaklaşık yüzde 30'una karşılık geleceği tahmin ediliyor. Elektrikli araçların toplam satışlardaki payı beş ila altı yıl önce yaklaşık yüzde 5 seviyesinde bulunuyordu.
Raporda, elektrikli araç satışlarının 2026'da Avrupa'da yaklaşık yüzde 20 artacağı öngörüldü. Çin dışındaki Asya-Pasifik bölgesinde büyümenin yüzde 50'yi aşması, Latin Amerika'da ise yüzde 45'e ulaşması bekleniyor.
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, küresel elektrikli araç pazarının hızlanan büyümenin yaşandığı yeni bir döneme girdiğini belirtti.