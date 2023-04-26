ElevenEs'ten Sırbistan'da batarya tesisi yatırımı

Sırbistan merkezli batarya geliştiricisi ElevenEs, elektrikli araç (EV) bataryaları üretimi için yeni bir fabrika açtığını duyurdu. Şirketin CEO'su Nemanja Mikac, bu adımın, ElevenEs'in Avrupa pil hücresi pazarı için büyük bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

ElevenEs, kendi teknolojisini kullanarak EV ve enerji depolama uygulamaları için lityum demir fosfat (LFP) bataryalar üretiyor. Şirket, Ekim 2019'dan bu yana LFP lityum iyon bataryalar üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütüyor. Temmuz 2021'de bir Ar-Ge laboratuvarı açarak çalışmalarını genişleten ElevenEs, şimdi Sırbistan'ın kuzeyindeki Subotica'da üretim tesisini açtı.

ElevenEs'in hedefi, her yıl bir milyon orta ölçekli elektrikli arabayı çalıştırmak için yeterli batarya hücresine sahip olacak olan toplam 48GWh kapasiteli iki gigafabrikayı faaliyete geçirmek. Bu hedefin, şirketin Avrupa'daki elektrikli araç endüstrisi için önemli bir tedarikçi haline gelmesini sağlayacağı belirtiliyor.