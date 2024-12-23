Elon Musk Fed’i hedef aldı! Bu kez personel sayısını eleştirdi

Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesinde destek veren Tesla ve X'in sahibi Elon Musk , adı DOGE olan Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nı yönetmek için görevlendirilmişti.

Fed, Musk'ın hedefinde

Elon Musk ise DOGE görevine daha başlamadan X hesabından Fed'e ilişkin dikkat çekici bir yorumda bulundu. Bir takipçisinin Fed'in faiz indirimine ilişkin mesajını yorumlayan Musk, Fed'in personel sayısını eleştirdi.

Alıntılanan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"ABD Merkez Bankası (Fed) çarşamba günü faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek federal fon oranını %4,25-%4,50'ye indirdi. Jerome Powell, 2025 için sadece iki faiz indirimi öngördü. Bu rakam, bu yılın başlarında öngörülen dört faiz indiriminden daha düşük. Powell, Fedin kalıcı enflasyon konusundaki endişelerinin arttığını yansıtarak eylül ayından bu yana faiz oranlarını eylülden beri bir puan düşürdükten sonra 'daha fazla indirim konusunda dikkatli olacakları' yeni bir aşamaya girdiklerini vurguladı. Fed'in gelecekteki faiz indirimlerine yönelik daha temkinli yaklaşımına piyasalar olumsuz tepki verdi ve S&P 500 duyurudan sonraki saatler içinde yüzde 3 düştü."

Musk Fed’in personel sayısını eleştirdi

Musk ise bu mesaja "Fed saçma bir şekilde fazla personele sahip" yorumunu yaptı.

Elon Musk, geçmişte de Fed'i hedefine almış ve faiz oranları konusunda sözlü yönlendirmede bulunmuştu.