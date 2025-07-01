Elon Musk sessizliğini bozdu! Muhafazakar temsilcilere uyarı: 'Ön seçimlerde bedelini ödeyecekler'

X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda Elon Musk, ABD Başkanı Trump'ın desteklediği dev vergi ve harcama yasasını "Borç Köleliği Yasası" olarak nitelendirdi. Ayrıca tasarıya destek veren Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin isimlerini açıkça paylaşarak, önümüzdeki ön seçimlerde bu isimlerin karşısında duracağını açıkladı.

Musk, "Hükümet harcamalarını azaltma vaadiyle seçilen, ancak ardından Amerikan tarihindeki en büyük borç artışına destek veren her Kongre üyesi utanç içinde başını öne eğmelidir" diyerek tepki gösterdi.

Musk, paylaşımlarında, "Eğer bu dünyada yaptığım son şey olacaksa bile, bu kişilerin gelecek yıl yapılacak ön seçimleri kaybetmesini sağlayacağım" ifadelerini kullandı.

Yeni siyasi parti çağrısı

Elon Musk, yasa tasarısını eleştirirken aynı zamanda mevcut siyasi düzenin dışına çıkılması gerektiğini de savundu. Paylaşımlarında “Yeni bir siyasi parti” kurulması gerektiğini vurgulayan Musk, iki partili sistemin kamu kaynaklarını kötü yönettiğini ve seçmenlerin taleplerine sırt çevirdiğini öne sürdü.

Her ne kadar Trump’a doğrudan kişisel bir eleştiri yöneltmese de, Musk’ın ifadeleri başkanın ekonomi politikalarına ve Kongre üzerindeki etkisine güçlü bir karşı duruş olarak yorumlandı. Musk’ın özellikle muhafazakar seçmene hitap eden bir figür olarak, bu çıkışlarının önümüzdeki seçim döneminde Cumhuriyetçi Parti içinde ciddi bir etki yaratabileceği değerlendiriliyor.