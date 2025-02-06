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Elon Musk tepkisi Tesla'nın satışlarını Avrupa genelinde düşürdü

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın satışları, Elon Musk'ın bölge siyasetine müdahalelerine karşı oluşan tüketici tepkisi nedeniyle düştü. ABD’li şirketin satışları Avrupa'daki birçok önemli pazarda keskin bir düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
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Elon Musk tepkisi Tesla'nın satışlarını Avrupa genelinde düşürdü
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ABD devi Tesla’nın satışları Elon Musk'ın siyasi müdahaleleri nedeniyle Avrupa’da keskin bir şekilde düşüş gösterdi.

Almanya’da ocak ayında düşüş kaydedildi

Alman Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu'na göre, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Ocak ayında Almanya'da sadece 1.277 yeni otomobil kaydetti ve bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59'luk bir düşüşe işaret ediyor. Ülke Tesla'nın Avrupa'daki tek üretim tesisine ev sahipliği yapıyor.

Fransa, Norveç ve Birleşik Kralık’ta da düşüş yaşandı

2024 yılında Almanya ve Fransa'da elektrikli araç satışları, devlet sübvansiyonlarının geri çekilmesinin ardından keskin bir şekilde yavaşladı, ancak talep son zamanlarda toparlanmaya başladı.

Tesla'nın düşüşü, Ocak ayında Alman elektrikli araç pazarının bir önceki yıla göre yüzde 50'den fazla büyüyerek pazar payını yüzde 14'ten yüzde 4'e düşürmesiyle gerçekleşti.

Fransa'da Tesla satışları Ocak ayında yüzde 63 düşerken, Norveç'te Tesla otomobillerinin kayıtları yüzde 38 azaldı. Birleşik Krallık'ta kayıtlar bir önceki yıla göre yüzde 8 azaldı.

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