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Elon Musk'a 29 milyar dolar değerinde ikramiye ödenecek!

Tesla, CEO görevinde bulunan Elon Musk'a 29 milyar dolar değerinde hisse ikramiyesi verilmesini onayladı.

Haber Merkezi
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Elon Musk'a 29 milyar dolar değerinde ikramiye ödenecek!
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ABD'li elektrikli otomotiv üreticisi Tesla, CEO Elon Musk'a yaklaşık 29 milyar dolar değerinde 96 milyon hisse ikramiye verilmesini onayladı.

Mahkeme Musk'ın ikramiye almasını engellemişti

ABD Delaware eyaleti mahkemesi geçen yıl Musk'ın daha büyük bir ikramiye paketi almasını engellemişti. Yönetim kurulunun kusurlu karar alarak hissedarlara haksızlık yaptığına karar veren mahkeme Musk'a 2018'de verilecek 50 milyar doları aşan ikramiyeyi iptal etmişti.

Elon Musk itirazda bulundu 

Musk, Mart'ta karara itiraz ederek alt mahkemenin hukuki hatalar yaptığı iddiasında bulunmuştu.

Şirket bu yıl Musk'a verilecek ikramiye paketi hakkında değerlendirmelerde bulunacak özel bir komisyon kurduğunu açıklamış ancak detay vermemişti.

Elon Musk'a 29 milyar dolar değerinde ikramiye ödenecek! - Resim : 1

Şirketin en büyük hissedarlarından

Şirketin sermayesinde yüzde 13'lük payla şirketin en büyük hissedarı olan Musk, şirketin faaliyetlerinde uygun maliyetli elektrikli otomobillerden sürücüsüz taksi ve insansı robotlara odaklanmaya başlayacaklarını söylemişti.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Musk'ın alım hakkı elde ettiği hisse başına 23.34 dolar ödemesi gerekecek. İptal edilen 2018 ikramiyesinde de Musk'a bu fiyattan hisse alım hakkı verilmesi öngörülmüştü.

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