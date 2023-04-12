Elon Musk'tan 'Twitter' açıklaması: Başa baş noktasına geldi
Elon Musk, Twitter'ın son geldiği durumla ilgili olarak, "Maliyet azaltım tedbirleri ile Twitter aşağı yukarı başa baş noktasına geldi" değerlendirmesinde bulundu.
Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ın reklam verenlerinin büyük bölümünün dönüş yapmaları ve agresif maliyet kısma tedbirlerinin meyvelerini vermeleri ile birlikte "aşağı yukarı başa baş" noktasına geldiklerini bildirdi.
Musk'ın BBC'ye verdiği bilgiye göre, Twitter'ın şu anda 1500 çalışanı bulunuyor. Ekim öncesinde 8 binin biraz altında çalışan sayısına sahipti.
Twitter'ı satın aldığında 3 milyar dolarlık negatif nakit akışı olduğunu ifade eden Musk, alınan terbirler sonrasında işlerin iyi gitmesi halinde bu çeyrekte pozitf nakit akışı görülebileceğini vurguladı.