Embraer'den, Berkshire'a 5 milyar dolarlık uçak satışı

Brezilyalı uçak üreticisi Embraer, ünlü milyarder yatırımcı Warren Bufett'a ait Berkshire Hathaway'in NetJets şirketine 5 milyar dolarlık bir anlaşma ile Praetor 500 modelinden 250 adetlik bir opsiyon planı üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

Embraer, özel iş jetlerinin ortak mülkiyetini sunan ABD şirketi NetJets'in uçaklarını 2025 yılında teslim etmeye başlayacağını belirtti.

NetJets daha önce de Embraer'in Phenom 300 jetlerini satın almıştı. Embraer, bu anlaşmanın geniş bir hizmet sözleşmesini de içerdiğini ifade etti.