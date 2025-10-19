Emirates NBD'den Hint RBL Bank'a 3 milyar dolarlık yatırım

Emirates NBD Bank PJSC, Hindistan'ın özel bankalarından RBL Bank Ltd.'ye 3,05 milyar dolara kadar yatırım yapacak. Hamle, yabancı yatırımcıların Güney Asya ülkesinin finans sektörüne olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

Dubai merkezli banka, işlem tamamlandığında RBL Bank'ın yaklaşık yüzde 60'ına sahip olacak. Borsa açıklamasına göre, RBL Bank anlaşma kapsamında 280 rupi (3,18 dolar) fiyatla 959 milyona kadar yeni hisse ihraç edecek. Fiyat, Cuma kapanışına göre yüzde 6,5 iskonto içeriyor.