Emirates'ten en iyi altı aylık kâr

Emirates Grubu, şimdiye kadarki en iyi altı aylık finansal sonucunu açıkladı. Grup, 2023-24 yarıyıl net kârını 10,1 milyar BAE dirhemi (2,7 milyar ABD Doları) olarak açıklayarak, geçen yılki 4,2 milyar BAE dirhemi (1,2 milyar ABD Doları) tutarındaki rekor yarıyıl kârını %138 oranında aştı.

Grubun FAVÖK'ü, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 15,3 milyar BAE dirhemi (4,2 milyar ABD doları) seviyesinden kayda değer bir artışla 20,6 milyar BAE dirhemine (5,6 milyar ABD doları) ulaştı. Bu da güçlü işletme kârlılığını gösteriyor.

Grup, geçen yılki 56,3 milyar BAE dirhemi (15,3 milyar ABD doları) sonucuna kıyasla %20 daha iyi bir performans sergileyerek 2023-24 yılının ilk altı ayında 67,3 milyar BAE dirhemi (18,3 milyar ABD doları) gelir elde etti. Bu performans artışını tetikleyen etken, pandemi kaynaklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasından bu yana dünya çapında hava ulaşımında yaşanan güçlü talep oldu.

Grup, 2023-24 döneminin ilk yarısını, 30 Eylül 2023'teki 42,7 milyar BAE dirhemi (11,6 milyar ABD doları) değerindeki güçlü nakit pozisyonuyla kapattı. Bu tutar, 31 Mart 2023'te 42,5 milyar BAE dirhemi (11,6 milyar ABD doları) düzeyindeydi. Grup, borç ödemeleri de dahil olmak üzere işletme ihtiyaçlarını desteklemek için kendi güçlü nakit rezervlerinden yararlanmayı başardı. Emirates şu ana kadar COVID-19 ile ilgili kredilerinin 9,2 milyar BAE dirhemini geri ödedi. Grup ayrıca 2022-23 mali yılının sonunda açıklandığı üzere sahibine 4,5 milyar BAE dirhemi tutarında temettü ödedi.

Emirates Havayolu ve Grubu Başkan ve CEO’su, Majesteleri Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Salgının karanlık günlerinden daha güçlü ve daha iyi bir şekilde dönmeye yönelik planlarımızın meyvelerini görüyoruz. Grup, şimdiye kadarki en iyi yarı yıl performansımızı açıklayarak önceki rekorları aştı. 2023-24'ün ilk altı ayına ilişkin kârımız, neredeyse 2022-23'teki rekor tüm yıl kârımızla eşleşti. Bu, organizasyon içindeki kabiliyet ve bağlılığı, iş modelimizin gücü ile Dubai'nin güçlü, dayanıklı ve ilerici bir havacılık sektörünün yaratılmasını sağlayan vizyon ve politikalarının gücünü gösteren muazzam bir başarıdır.”

“Grup genelinde operasyonlarımızı güvenli bir şekilde artırmaya ve yolcu taleplerini karşılamak için çevik bir şekilde hareket etmeye devam ettik. Yolcuların tercih önceliği olabilmek için bir dizi hizmet ve ürün geliştirmesi gerçekleştirdik. Yeteneklerimizi güçlendirmek ve geleceğe hazır olduğumuzdan emin olmak için teknolojimize, çalışanlarımıza, ürünlerimize ve ortaklıklarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Şeyh Ahmed, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "2023-24'ün ikinci yarısında iş bölümlerimizdeki müşteri talebinin sağlıklı kalmasını bekliyoruz ve bu dinamik pazarda kaynaklarımızı nasıl dağıttığımız konusunda çevik kalacağız. Aynı zamanda artan akaryakıt fiyatları, güçlenen ABD doları, enflasyonist maliyetler ve jeopolitik konular gibi dalgalanmaları da yakından takip ediyoruz."

Artan operasyonları ve ticari faaliyetleri desteklemek için, Emirates Grubu'nun çalışan sayısı, 31 Mart 2023’e kıyasla %6 artarak 30 Eylül 2023'te 108.996'ya ulaştı. Hem Emirates hem de dnata, gelecekteki gereksinimlerini desteklemek için devam eden işe alımlar yapıyor.