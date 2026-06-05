Emtia rallisi nefes aldırdı: Avustralya ticaret dengesi aylık ticaret açığını nasıl tersine çevirdi?

Küresel emtia pazarının en büyük aktörlerinden biri olan Avustralya, mart ayında sergilediği beklenmedik dış ticaret açığı şokunu nisan ayı itibarıyla tamamen geride bıraktı. Avustralya İstatistik Bürosu tarafından paylaşılan resmi makroekonomik veriler, ülkenin dış ticaret dengesinin nisan ayında yeniden yönünü yukarı çevirerek 1,79 milyar Avustralya doları seviyesinde fazla verdiğini gösteriyor. Piyasa beklentileriyle birebir uyumlu gelen bu keskin toparlanma, okyanus ülkesinin ihracat kaslarının küresel talep şoklarına karşı ne denli dirençli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Demir cevheri ve kömür sevkiyatları Asya rotasında vites büyüttü

Dış ticaret dengesinin yeniden artıya geçmesindeki ana itici güç, kırsal olmayan emtia grubunda yaşanan %11’lik güçlü ihracat artışı oldu. Mart ayında yaşanan olumsuz hava koşullarının ve lojistik aksamaların ortadan kalkmasıyla birlikte, maden ocaklarındaki sevkiyat hızı yeniden maksimum kapasiteye ulaştı. Özellikle metal cevherleri ve mineraller kalemi aylık bazda %18,5 oranında bir sıçrama kaydederken, kömür ihracatı da %15,2 oranında büyüme gösterdi. Avustralya’nın en büyük ticari ortağı olan Çin’in demir cevheri alımlarını hızlandırması, Güney Kore ve Hindistan gibi sanayi devlerinin ise kömür talebini canlı tutması bu ralliyi doğrudan besledi.

Savaş gölgesindeki yakıt faturası ithalat hızını kesti

İhracat tarafında yaşanan bu %7,2'lik sıçrama, ithalat cephesindeki küresel maliyet artışlarını da büyük ölçüde gölgelemeyi başardı. Nisan ayında Avustralya’nın toplam ithalatı sadece %0,8 oranında sınırlı bir artış gösterdi. Ancak bu kalemin alt kırılımları incelendiğinde, Körfez bölgesindeki jeopolitik gerilimler nedeniyle hükümetin stratejik olarak güvence altına almaya çalıştığı petrol ve dizel alımlarının maliyeti dikkat çekiyor. Küresel enerji fiyatlarındaki tırmanış yüzünden yakıt ve yağlayıcı ithalat faturası tek bir ayda %41,4 oranında yükselirken, veri merkezlerinde kullanılan bilgisayar donanımı ithalatının %42 oranında gerilemesi genel ithalat dengesini frenledi.

Güçlü dış ticaret fazlası merkez bankasının elini rahatlatacak mı?

Ekonominin dış dünyayla yaptığı ticarette yeniden artıya geçmesi, iç pazarda yavaşlayan tüketici harcamaları ve daralan iç taleple boğuşan Avustralya için can suyu niteliği taşıyor. Bu dirençli tablo, enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini %4,35 seviyesine kadar yükselten Avustralya Merkez Bankası’nın para politikasındaki şahin duruşunu koruması adına önemli bir hareket alanı tanıyor. Dış talebin bu denli güçlü kalması, faiz artışlarının ekonomiyi ani bir resesyona sürükleme riskini azaltırken, yerel para birimi Avustralya dolarının da küresel finans piyasalarında güçlü kalmasına destek sağlıyor.