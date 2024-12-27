En çok otomobil üreten 30 ülke belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

2023 yılında küresel araç üretimi 93,5 milyon adede ulaştı. Bu sayı pandemi öncesi döneme göre yüzde 2, 2022’ye göre ise yüzde 17’lik artış yaşandığını gösteriyor.

2023 yılında ilk 30 ülkenin ürettiği motorlu taşıtların payını Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Örgütü verilerine göre analiz eden Visual Capitalist, 30 ülkenin her birinin ürettiği toplam motorlu taşıt sayısını ve küresel üretimdeki paylarını paylaştı.

2023'te en çok otomobil üreten ülkeler

İlk sırada toplam üretimde yüzde 32.2’lik pay ile Çin bulunuyor. Çin’in toplam araç üretimi ise 30.160.966 oldu. Otomobil üretiminde ikinci sırada ise ABD bulunuyor. ABD, toplam üretimdeki yüzde 11.3’lik paya sahip olurken, toplam araba üretimi de 10.611.555 oldu.

Listenin üçüncü sırasında ise Japonya bulunuyor. Küresel üretimde yüzde 9.6’lık pay alan Japonya, 8.997.440 adet araç üretti.

Üretimde yer alan ilk 30 ülke arasında Türkiye de bulunuyor

Listede, Hindistan, Güney Kore, Almanya, Meksika, İspanya, Brezilya, Tayland, Kanada da bulunuyor. Tüm bu listenin 13 sırasında da Türkiye yer alıyor. Türkiye Asya pazarında yer alırken, küresel üretimde yüzde 1.6’lık paya sahip. 2023 üretim rakamlarına bakıldığında Türkiye’de 1.468.393 adet otomobil üretildi.

Otomobil üretiminde Çin bayrağı taşıyor

Çin, 2023'te küresel otomobil üretimine hakim oldu ve geçen yıl üretilen tüm otomobillerin neredeyse üçte birini oluşturdu. Ülke şu anda Aralık 2024 itibarıyla dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla otomobil üretiyor ve ihraç ediyor.

Çin’in şu anda iç pazardaki otomobil talebinin iki katından fazlasını üretebilecek kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor. Bu durum otomobil üretiminin önemli bir kısmını ihracata ayırabildiği anlamına geliyor.

“Made in China 2025” girişimi büyümede etkili oldu

Çin hükümeti, yerli otomotiv üretimini ve özellikle de hızla büyüyen elektrikli araç sektörünü artırmak için büyük yatırımlar yapıyor.

Hükümetin “Made in China 2025” gibi stratejik girişimleri elektrikli araç üretimine öncelik vererek bu alanda önemli bir büyümeye yol açtı.

Tesla dünyanın en değerli otomobil üreticisi

Çin'in ardından küresel payın yüzde 11,3'ünü elinde bulunduran ABD geliyor. Elon Musk'ın Tesla'sı, 24 Aralık 2024 itibarıyla 1,4 trilyon doların üzerindeki piyasa değeriyle şu anda dünyanın en değerli otomobil üreticisi konumunda.

Tesla hisseleri, Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından rekor seviyeye ulaştı.

Tesla, 29 otomobil üreticisinin toplam değerini aşıyor

Elektrikli araç devi Tesla, küresel otomobil üreticileri arasında piyasa değerinin neredeyse yarısını temsil ederek sektöre hakim durumda. Değerlemesi ise, sonraki 29 otomobil üreticisinin toplam değerini aşıyor.

Japonya, Toyota ve Honda gibi köklü otomobil üreticilerinin desteğiyle küresel otomobil üretiminde yüzde 9,6'lık payla üçüncü sırada yer alıyor.