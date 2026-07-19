En zengin 30 ülke açıklandı: İsviçre listenin zirvesinde!

Küresel servet artışı hız kesmeden devam ederken, ülkelerin kişi başına düşen ortalama servetleri de dikkat çekici seviyelere ulaştı. UBS Global Wealth Report 2026 verilerine göre İsviçre, kişi başına ortalama 910 bin dolarlık servetle dünyanın en zengin ülkesi konumunda bulunuyor.

İsviçre'yi 696 bin dolarla ABD, 655 bin dolarla Lüksemburg takip etti. Hong Kong, Avustralya, Singapur ve Danimarka da ilk sıralarda yer alırken, Avrupa ülkelerinin listede belirgin üstünlüğü dikkat çekti.

İlk 30 ülke arasında Asya'dan Hong Kong, Singapur, Tayvan, Güney Kore ve Japonya yer alırken, Körfez bölgesinden Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri listeye girdi. Listenin son sırasında ise 143 bin dolarlık kişi başına ortalama servetle Yunanistan bulunuyor.

Kişi başına servette dünyanın en zengin 30 ülkesi

Sıra Ülke 2026 kişi başına ortalama servet 1 İsviçre 910 bin dolar 2 ABD 696 bin dolar 3 Lüksemburg 655 bin dolar 4 Hong Kong 648 bin dolar 5 Avustralya 616 bin dolar 6 Singapur 527 bin dolar 7 Danimarka 523 bin dolar 8 Yeni Zelanda 450 bin dolar 9 Norveç 425 bin dolar 10 Hollanda 415 bin dolar 11 Belçika 408 bin dolar 12 İsveç 406 bin dolar 13 Kanada 400 bin dolar 14 Almanya 347 bin dolar 15 Fransa 341 bin dolar 16 Tayvan 333 bin dolar 17 İrlanda 314 bin dolar 18 İsrail 312 bin dolar 19 Güney Kore 311 bin dolar 20 İspanya 306 bin dolar 21 Birleşik Krallık 293 bin dolar 22 Avusturya 280 bin dolar 23 İtalya 279 bin dolar 24 Japonya 212 bin dolar 25 Finlandiya 209 bin dolar 26 Portekiz 196 bin dolar 27 Katar 189 bin dolar 28 Malta 164 bin dolar 29 Birleşik Arap Emirlikleri 158 bin dolar 30 Yunanistan 143 bin dolar

Avrupa ülkeleri öne çıkıyor

Sıralamaya bakıldığında ilk 30 ülkenin büyük bölümünü Avrupa ekonomileri oluşturuyor. İsviçre, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, Hollanda, Belçika, İsveç, Almanya ve Fransa gibi ülkeler üst sıralarda yer alırken, Avrupa'nın yüksek gelir düzeyi ve güçlü finansal varlık birikimi listenin genel görünümüne de yansıyor.

Servet dağılımı da önem taşıyor

Raporda kullanılan kişi başına ortalama servet verisi, ülkelerdeki toplam servetin yetişkin nüfusa bölünmesiyle hesaplanıyor. Uzmanlar, bu göstergenin ülkelerin toplam servet büyüklüğünü ortaya koyarken, servetin toplum geneline nasıl dağıldığını değerlendirmek için medyan servet verisinin de dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.