En zengin 30 ülke açıklandı: İsviçre listenin zirvesinde!
UBS Global Wealth Report 2026 verileri, kişi başına ortalama servete göre dünyanın en zengin 30 ülkesini ortaya koydu. İsviçre 910 bin dolarlık ortalama servetle ilk sırada yer alırken, ABD ikinci, Lüksemburg ise üçüncü oldu.
Küresel servet artışı hız kesmeden devam ederken, ülkelerin kişi başına düşen ortalama servetleri de dikkat çekici seviyelere ulaştı. UBS Global Wealth Report 2026 verilerine göre İsviçre, kişi başına ortalama 910 bin dolarlık servetle dünyanın en zengin ülkesi konumunda bulunuyor.
İsviçre'yi 696 bin dolarla ABD, 655 bin dolarla Lüksemburg takip etti. Hong Kong, Avustralya, Singapur ve Danimarka da ilk sıralarda yer alırken, Avrupa ülkelerinin listede belirgin üstünlüğü dikkat çekti.
İlk 30 ülke arasında Asya'dan Hong Kong, Singapur, Tayvan, Güney Kore ve Japonya yer alırken, Körfez bölgesinden Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri listeye girdi. Listenin son sırasında ise 143 bin dolarlık kişi başına ortalama servetle Yunanistan bulunuyor.
Kişi başına servette dünyanın en zengin 30 ülkesi
|Sıra
|Ülke
|2026 kişi başına ortalama servet
|1
|İsviçre
|910 bin dolar
|2
|ABD
|696 bin dolar
|3
|Lüksemburg
|655 bin dolar
|4
|Hong Kong
|648 bin dolar
|5
|Avustralya
|616 bin dolar
|6
|Singapur
|527 bin dolar
|7
|Danimarka
|523 bin dolar
|8
|Yeni Zelanda
|450 bin dolar
|9
|Norveç
|425 bin dolar
|10
|Hollanda
|415 bin dolar
|11
|Belçika
|408 bin dolar
|12
|İsveç
|406 bin dolar
|13
|Kanada
|400 bin dolar
|14
|Almanya
|347 bin dolar
|15
|Fransa
|341 bin dolar
|16
|Tayvan
|333 bin dolar
|17
|İrlanda
|314 bin dolar
|18
|İsrail
|312 bin dolar
|19
|Güney Kore
|311 bin dolar
|20
|İspanya
|306 bin dolar
|21
|Birleşik Krallık
|293 bin dolar
|22
|Avusturya
|280 bin dolar
|23
|İtalya
|279 bin dolar
|24
|Japonya
|212 bin dolar
|25
|Finlandiya
|209 bin dolar
|26
|Portekiz
|196 bin dolar
|27
|Katar
|189 bin dolar
|28
|Malta
|164 bin dolar
|29
|Birleşik Arap Emirlikleri
|158 bin dolar
|30
|Yunanistan
|143 bin dolar
Avrupa ülkeleri öne çıkıyor
Sıralamaya bakıldığında ilk 30 ülkenin büyük bölümünü Avrupa ekonomileri oluşturuyor. İsviçre, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, Hollanda, Belçika, İsveç, Almanya ve Fransa gibi ülkeler üst sıralarda yer alırken, Avrupa'nın yüksek gelir düzeyi ve güçlü finansal varlık birikimi listenin genel görünümüne de yansıyor.
Servet dağılımı da önem taşıyor
Raporda kullanılan kişi başına ortalama servet verisi, ülkelerdeki toplam servetin yetişkin nüfusa bölünmesiyle hesaplanıyor. Uzmanlar, bu göstergenin ülkelerin toplam servet büyüklüğünü ortaya koyarken, servetin toplum geneline nasıl dağıldığını değerlendirmek için medyan servet verisinin de dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.