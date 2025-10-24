En zengin Türk Hamdi Ulukaya’dan dev sponsorluk: 2026 Dünya Kupası öncesi ABD Futbol Federasyonu’nun resmi beslenme ortağı oldu

Forbes'un 2025 Türk Milyarderler Listesi’nde 2,3 milyar dolar servetiyle 14. sırada olan ve en zengin Türk ünvanını alan Hamdi Ulukaya’nın kurucusu ve CEO’su olduğu Chobani ile ABD Futbol Federasyonu arasındaki iş birliği, yalnızca sponsorluk desteğiyle sınırlı kalmıyor. Anlaşma, genç sporculara yönelik “Chobani Ball Kids” programı, antrenör gelişim girişimleri ve ülke genelindeki gençlik futbol kulüplerine burs sağlayan “Soccer Forward Foundation” gibi çeşitli sosyal projeleri de kapsıyor. Ayrıca Chobani’nin gıda uzmanlarıyla federasyonun gelişim ekibi, antrenörlere beslenme ve eğitim yöntemleri konusunda destek sunacak bir dijital öğrenme platformu oluşturacak.

Yeni antrenman merkezine destek

Chobani, ABD Futbol Federasyonu’nun tüm milli takımlarını ve teknik ekiplerini tek çatı altında toplayacak Arthur M. Blank Ulusal Antrenman Merkezi’nin kurucu ortaklarından biri olacak. Bu merkez, federasyonun altyapı yatırımlarının en önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

125 milyon ABD’li taraftara ulaşacak

Anlaşma çerçevesinde Chobani’ye ait kahve markası La Colombe da federasyonun “resmi kahve ortağı” olarak duyuruldu. Ortaklık kapsamında markalar, reklam kampanyaları, ürün tanıtımları ve uluslararası turnuvalar aracılığıyla yaklaşık 125 milyon ABD’li taraftara ulaşmayı planlıyor.

Şirketin spor yatırımları artıyor

Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya, son dönemde spor alanındaki yatırımlarını artırıyor. Ulukaya, geçtiğimiz aylarda Türkiye’de Fenerbahçe Spor Kulübü ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla da dikkat çekmişti. Şirket, bu iş birliği kapsamında kız çocuklarının eğitimi için yıllık 1 milyon dolarlık bir fon ayıracağını açıklamıştı.