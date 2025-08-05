Endonezya ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi, Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,12 oranında büyüdü. Bu oran, ilk çeyrekteki %4,87 büyümeyi ve analistlerin %4,80 tahminini aştı.

Endonezya İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) çeyreklik bazda ise %4,04 oranında bir artış kaydetti.

Geleceğe yönelik olarak, Endonezya'nın geçtiğimiz ay ABD ile imzaladığı ticaret anlaşması, ihracatçıları olası büyük şoklardan koruyarak büyüme risklerini azaltma potansiyeline sahip olsa da, ekonomistler genellikle süregelen ticaret belirsizliği ve zayıf yatırım faaliyetleri nedeniyle ekonomik ivmenin yumuşamasını bekliyor.

Yılın ikinci yarısında uygulanabilecek faiz indirimleri ve potansiyel bir üçüncü teşvik paketi, düşük gelirli hane halklarını destekleyerek talebi artırabilir.

DBS ekonomistleri Taimur Baig ve Chang Wei Liang, teşvikin sınırlı ölçeği ve devam eden küresel belirsizlikler nedeniyle büyümenin yılın geri kalanında %5'in altında kalabileceği uyarısında bulundular.