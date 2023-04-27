Endonezya'dan palm yağı kararı

Endonezya Ticaret Bakanlığı, ülkedeki palm yağı üreticileri için zorunlu yurt içi satış eşiğini Mayıs ayından itibaren ayda 450.000 tondan 300.000 tona düşürme kararı aldı.

Bu adım, yemeklik yağa yönelik iç talebin artması beklentisiyle ihracatın sıkılaştırılmasıyla başlayan yurt içi stokların azalması sonrası geldi.

Endonezya, dünyanın en büyük palm yağı üreticisi konumunda bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, ihracat tahsisinin daha büyük olacağını ve palm yağı ihracat oranının üreticilerin yurt içinde altı katından dört katına çıkarılacağını belirtti.Ancak, bazı yemeklik yağ ürünlerinde oranın azaltılacağı da ifade edildi.

Endonezya hükümeti, bu yılın başlarında yaklaşık 3 milyon ton değerindeki palm yağı ihracat izinlerini de dondurmuştu. Üst düzey ticaret yetkilileri, bu izinlerin önümüzdeki dokuz ay içinde aşamalı olarak kullanılmasına izin verileceğini de açıkladı.