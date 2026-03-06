Enerji krizi Asya’nın devini zorluyor: Hindistan 2026’da büyüme sınavında

Hindistan, 2026’nın ilk çeyreğinde küresel jeopolitik gerilimlerin gölgesinde ilerliyor. İran’da süren savaş, enerji fiyatlarını ve ticaret yollarını belirsizleştirerek ülkenin büyüme hızını aşağı çekiyor. Dünyanın en büyük enerji ithalatçılarından biri olan Hindistan, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı kırılganlığını bir kez daha hissediyor.

Enerji güvenliği, hükümetin ekonomi gündeminde en kritik başlık haline geldi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, sanayi üretiminden ulaşıma kadar geniş bir yelpazede maliyetleri artırıyor. Buna rağmen, enerji kaynaklarını çeşitlendirme politikası ve yenilenebilir yatırımlara hız verilmesi, fiyat baskısının enflasyona yansımasını sınırlı tutuyor. Tüketici fiyatları görece kontrol altında kalırken, büyüme tarafında riskler daha belirgin hale geliyor.

Yatırım iştahındaki azalma, ticaret hacmindeki yavaşlama ve enerji maliyetlerindeki artış, Hindistan’ın ekonomik ivmesini aşağı çeken başlıca faktörler. Küresel yatırımcılar bölgesel istikrarsızlık nedeniyle temkinli davranırken, ihracat rekabetçiliği de zayıflıyor. Bu tablo, ülkenin büyüme potansiyelini baskılayan bir çerçeve oluşturuyor.

Hindistan Merkez Bankası’nın ince ayarı: İç talep mi, sermaye mi?

Hindistan Merkez Bankası ise bu baskıyı dengelemek için faizleri düşük tutma stratejisini öne çıkarıyor. Amaç, yatırımları ve iç talebi canlı tutarak büyüme kaybını telafi etmek. Ancak düşük faiz ortamı uzun vadede sermaye girişlerini sınırlayabilir ve rupinin değerinde dalgalanmalara yol açabilir. Bu risk, Hindistan’ın küresel yatırımcılar için cazibesini azaltma ihtimalini beraberinde getiriyor.

Hükümet, iç pazarı güçlendirmek ve altyapı yatırımlarını hızlandırmak için adımlar atıyor. Enerji verimliliği, lojistik altyapısı ve dijitalleşme projeleri, büyüme kaybını telafi edecek alanlar olarak öne çıkıyor. Ancak jeopolitik risklerin devam etmesi, bu yatırımların etkisini sınırlayabilir.

2026 itibarıyla Hindistan hala dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomilerinden biri konumunda. Ancak İran’daki savaş, ülkenin enerji güvenliği, dış ticaret dengesi ve yatırım cazibesi açısından kritik bir sınav anlamına geliyor. Bu sınavın sonucu, Hindistan’ın küresel ekonomideki rolünü ve büyüme hızını doğrudan belirleyecek.