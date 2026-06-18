Enerji krizi İsviçre’yi de vurdu: 2026 yılı ekonomik büyüme tahmini %0,9 seviyesine çekildi

Uluslararası finans sisteminde her zaman en korunaklı ve sarsılmaz kale olarak kabul gören İsviçre, enerji hatlarında yaşanan jeopolitik tıkanmaların ve tedarik krizlerinin faturasını derinden hissetmeye başladı. İsviçre Ekonomi Devlet Sekreterliği (SECO) tarafından perşembe günü yayımlanan resmi makroekonomik raporda, ekonomik görünümün beklenenden çok daha engebeli ve zorlu bir patikaya girdiği ilan edildi. Sanayi üretimi için hayati önem taşıyan enerji arzındaki maliyet artışlarının kalıcı bir yapıya bürünmesi, üretim çarkları ve dış ticaret dengeleri üzerinde kırılganlık yaratıyor.

Uluslararası enflasyon sıkı para politikasıyla birleşerek ihracatı baltalıyor

Ortaya çıkan resmi verilerin satır aralarına bakıldığında, bu revizyon kararının arkasında sadece iç piyasadaki doğrudan enerji harcamalarının yer almadığı açıkça görülüyor. Yüksek seyreden ham petrol ve doğal gaz fiyatlarının küresel ölçekte enflasyonu diri tutması, özellikle Avrupa genelindeki majör ticaret ortaklarının çok daha katı ve kısıtlayıcı para politikaları uygulamasına yol açıyor. Bu durum, sınır ötesindeki genel talebi doğrudan zayıflatırken, dış dünyaya son derece bağımlı olan İsviçre sanayisinin ihracat siparişlerinde hissedilir bir daralmayı beraberinde getiriyor.

Gelecek dönem hedefleri de aşağı yönlü güncellendi

Ekonomi yönetiminin yaptığı bu zorunlu güncellemeler sadece önümüzdeki yılı kapsayan hedeflerle de sınırlı kalmadı. Yayımlanan raporda, bir sonraki dönem olan 2027 yılına ait ekonomik büyüme projeksiyonu da %1,7 seviyesinden %1,6 düzeyine aşağı yönlü revize edilmek durumunda kalındı. Alınan bu son kararlar, hem 2026 hem de 2027 yılları için ülkenin %1,8 oranındaki geleneksel potansiyel büyüme hızının gerisinde kalınacağını kesinleştirirken, küresel çaptaki genel ekonomik toparlanmanın çok daha uzun bir zamana yayılacağını gösteriyor.