Enerji krizi ve jeopolitik gerginlikler küresel enflasyon riskini artırıyor

Swissquote analisti İpek Özkardeşkaya, hazırladığı araştırma notunda jeopolitik gerginlikler önemli ölçüde hafifleyene kadar petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini dizginleyecek seviyelere dönmesinin pek olası olmadığını belirtti.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasaya sürmeyi planladığı 400 milyon varillik rezervin yalnızca dokuz ila on günlük bir ihtiyacı karşılayabileceğini ifade eden Özkardeşkaya, IEA'nın toplam rezervinin yaklaşık 1,2 milyar varil civarında olduğuna dikkat çekti. Beş yıl içinde yaşanan ikinci enerji krizinin, ekonomilerin ithal enerjiye olan bağımlılığını azaltma konusundaki acil ihtiyacı ortaya koyduğunu vurgulayan analist, piyasa risklerinin yapay zekâ kaygıları, petrol ve gübre ticaretindeki ciddi aksamalar, küresel enflasyon tehdidi ve özel kredi stresi nedeniyle aşağı yönlü olmaya devam ettiğini kaydetti.

Macquarie ekonomistleri Larry Hu ve Yuxiao Zhang ise İran çatışması kaynaklı petrol fiyatlarındaki sıçramanın, Çin'in üretici fiyatlarını Mart veya Nisan aylarında yukarı çekebileceğini öngörüyor.

Uzmanlar, bu durumun gerçekleşmesi halinde Ekim 2022'den bu yana ilk artışın kaydedileceğini belirtiyor. Brent petrolün yıllık ortalamasının geçen yılki 69 dolardan 87 dolara yükseleceği varsayımıyla, Çin'in 2026 yılı tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) %0,8, üretici fiyat endeksinin (ÜFE) ise %0,5 artması bekleniyor. Macquarie, enerji üreticilerinin yüksek petrol ve metal fiyatlarından faydalanacağını öngörürken, isteğe bağlı tüketim ürünleri sektöründeki şirketlerin baskı altında kalabileceği uyarısında bulundu.