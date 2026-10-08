Enerji krizine karşı Fransa harekete geçti: 10 milyon varil dizel piyasaya sürülecek

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Fransa, enerji fiyatlarındaki yükselişin tüketiciler üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla stratejik dizel rezervlerini kullanma kararı aldı. Başbakan Sebastien Lecornu, stratejik stoklardan 10 milyon varil dizelin ülkedeki dağıtıcılara sunulacağını açıkladı. Kararın, İran ve Ukrayna’daki savaşların enerji piyasalarında yarattığı arz sıkışıklığı ve fiyat artışlarının ardından alındığı belirtildi.

Dizel fiyatlarında 18 sente kadar düşüş bekleniyor

Fransız hükümeti, rezervlerden çıkarılacak dizelin pompa fiyatlarını aşağı çekmesini hedefliyor. Başbakan Lecornu, uygulamanın dizel fiyatlarında litre başına 12 ila 18 euro sent arasında düşüş sağlayabileceğini söyledi. Fransa Ekonomi Bakanlığının açıklamasına göre bu uygulamanın yaklaşık üç ay boyunca etkili olması bekleniyor.

Karar G7 toplantısının ardından geldi

Fransa’nın rezervleri kullanma kararı, G7 ülkelerinin enerji piyasalarındaki baskıyı azaltmak amacıyla stratejik stokları koordineli biçimde devreye alma konusunda anlaşmasının ardından geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 Ekim’de G7 liderlerini enerji piyasalarındaki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya getirdi. Toplantıda, dört aylık dönem içerisinde petrol ve rafine ürünlerden oluşan toplam 100 milyon varile kadar stratejik rezervin piyasaya sunulması konusunda anlaşmaya varıldı.

10 milyon varil dizel dağıtıcılara sunulacak

Fransa, kendi stratejik rezervlerinden çıkaracağı 10 milyon varil dizeli ülke genelindeki dağıtıcılara sağlayacak. Ekonomi Bakanlığının açıklamasına göre söz konusu stoklar kriz öncesindeki edinim fiyatları üzerinden dağıtıcılara sunulacak. Hükümet, böylece oluşacak fiyat avantajının tüketicilere yansıtılmasını hedefliyor.

Hükümet fiyat düşüşünü yakından izleyecek

Fransız hükümeti, rezervlerin piyasaya sürülmesinin ardından fiyatların tüketiciye yansımasını takip edecek. Dağıtıcıların uygulamayı fırsat kazancına dönüştürmemesi ve beklenen indirimin akaryakıt istasyonlarına ulaşması için daha sıkı denetim yapılacağı bildirildi. Stratejik rezervlerin ise mevcut kriz sona erdikten sonra piyasa koşullarına bağlı olarak yeniden oluşturulması planlanıyor.

Fransa hükümeti, söz konusu adımla yükselen enerji maliyetlerinin hanehalkı ve özellikle dizel kullanan sektörler üzerindeki baskısını azaltmayı amaçlıyor.