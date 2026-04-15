Enerji maliyetleri ABD tüketimini yavaşlatıyor

Generali Investments ekonomisti Paolo Zanghieri, artan enerji maliyetleri ve süregelen enflasyonun, reel gelir artışının zaten yavaşladığı bir dönemde ABD hanelerini olumsuz etkilediğini ve tüketimin ivme kaybettiğini belirtti.

Zanghieri, 2026 yılında tüketim büyümesinin 2025'in yaklaşık bir puan altında kalarak yalnızca yüzde 1.7 ile sınırlı kalmasını beklediklerini açıkladı. Ekonomist, tüketim büyümesindeki yavaşlamanın en önemli belirleyicisinin işgücü piyasasının bozulması olduğunu vurguladı.

Özel sektör iş yaratımının fiilen durma noktasına geldiğini ve işe alımların Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyede olduğunu belirten Zanghieri, işten ayrılma oranındaki düşüşün ileride ücret artışının yavaşlayacağına işaret ettiğini ifade etti. Generali Investments, GSYİH büyüme tahminini yüzde 2.3 olarak belirledi.