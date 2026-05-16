Enerji maliyetlerinin gölgesinde büyüme: Polonya ekonomisi yapısal bir dönüşümün eşiğinde mi?

Açıklanan resmi verilere göre, Polonya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,4 oranında bir genişleme sergiledi. Bu veri, ülkenin ağır enerji piyasası baskılarını ve küresel maliyet şoklarını makro ölçekte nispeten dirençli atlattığını gösteriyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde, bir önceki yılın son çeyreğinde kaydedilen yüzde 4,1'lik büyüme performansına kıyasla yaşanan net bir yavaşlama göze çarpıyor. Üretim süreçlerindeki yüksek enerji maliyetleri imalat sanayiini baskılarken, ekonomik aktivitenin daha yüksek bir ivmeyle genişlemesini sınırlandırıyor.

Çeyreklik verilerde ivme kaybı

Mevsimsellikten arındırılmış göstergeler incelendiğinde, ekonomideki dönemsel soğuma eğilimi daha net bir şekilde hissediliyor. Yılın ilk üç aylık döneminde gayri safi yurt içi hasıla, bir önceki çeyreğe göre yalnızca yüzde 0,5 artış gösterebildi. Önceki dönemin yüzde 1,0'lik çeyreklik büyüme hızıyla karşılaştırıldığında bu yavaşlama, büyüme motorunun vites küçülttüğünü doğruluyor. Sektörel bazda sanayi üretimi ve perakende satışlar belirli aylarda güçlü kalmaya devam etse de, yüksek elektrik ve ham madde fiyatları sanayide kalıcı bir ivmelenmenin önüne set çekiyor.

Para politikasında temkinli duruş

Büyüme hızındaki bu dengeli ancak temkinli seyir, merkez bankasının para politikası adımları için de kritik bir viraj anlamına geliyor. Enflasyonist risklerin ve jeopolitik kırılganlıkların sürdüğü bu konjonktürde, büyüme oranının zirve seviyelerden geri çekilmesi politika faizlerinde agresif adımlar atılmasını zorlaştırıyor. Ekonomi yönetimi, enerji fiyatlarında yeni bir maliyet dalgası oluşmadığı sürece faizlerin mevcut seviyelerde korunacağını ve büyüme ile fiyat istikrarı arasındaki hassas dengenin gözetileceğini öngörüyor.