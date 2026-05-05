Enerji şoku kıtayı kuşattı: Euro Bölgesi enflasyonunda ‘fırtına’ öncesi sessizlik bitti

Euro Bölgesi genelinde maliyet artışları sadece enerji sektörüyle sınırlı kalmayıp, kıta çapındaki üretim ve lojistik zinciri üzerinden doğrudan tüketici fiyatlarına yansımaya başladı.

Pompadaki alev çarşı pazara iniyor: ‘Geçici’ değil ‘kalıcı’ risk

Euro Bölgesi ekonomisi için nisan ayı verileri, enerji fiyatlarının artık sadece bir istatistik değil, toplumsal bir maliyet krizi olduğunu kanıtladı. Mart ayında yüzde 5,1 olan enerji enflasyonu, nisan ayında yüzde 10,9’a çıkarak adeta patlama yaptı. Bu sıçrama, sadece akaryakıt fiyatlarını değil, üretim maliyetleri üzerinden gıda ve sanayi ürünlerini de doğrudan tehdit ediyor.

Ekonomi yönetiminin en büyük korkusu ise ikinci tur etkileri. Çekirdek enflasyon şu an için yüzde 2,2 seviyelerinde direnç gösterse de enerji maliyetlerindeki bu devasa dalganın, hizmetler ve ücretler kanalıyla tüm ekonomiye yayılma riski hiç olmadığı kadar yüksek. Avrupa’nın dev ekonomileri Almanya ve İspanya’da enerji kaynaklı fiyat artışlarının yüzde 10 barajını aşması, krizin artık kapıda değil, mutfakta olduğunun en somut göstergesi.

Frankfurt’ta faiz çıkmazı: Lagarde için manevra alanı daralıyor

ECB Başkanı Christine Lagarde ve ekibi için tablo giderek karanlıklaşıyor. Bir yanda yüzde 0,1 gibi durma noktasına gelen ekonomik büyüme, diğer yanda ise hedefin çok üzerine çıkan yüzde 3’lük enflasyon arasında kalan banka, ‘stagflasyon’ kabusuyla yüzleşiyor. Piyasa analistleri, ECB’nin nisan ayı anketlerinde 2026 yılı enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etmesinin ardından, bu yıl içinde faiz dengelerinin yeniden kurulmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Avrupa ekonomisinin bu yeni dönemdeki en büyük sınavı, enerji bağımlılığının yarattığı bu kırılganlığı yönetmek olacak. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki her dolarlık artış, kıtanın satın alma gücünden milyarlarca Euro'nun silinmesi anlamına geliyor. Berlin’den Paris’e kadar tüm başkentler şimdi bu yükselişin Avrupa’nın kendi ayak izini silmeye çalışan küresel bir şok mu, yoksa yeni bir ekonomik düzenin sancılı başlangıcı mı olduğu sorusuna odaklanmış durumda.