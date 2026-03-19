Enerji tesisleri hedef alındı: Petrol sert yükseldi

Petrol, İran’ın Güney Pars doğalgaz sahasına yönelik saldırının ardından Orta Doğu genelinde birçok enerji tesisini hedef almasıyla perşembe günü yüzde 3’e kadar yükseldi.

Brent petrol vadeli işlemleri, yüzde 3,44 artışla 111,07 dolara yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 2,38 artışla 98,61 dolara çıktı. Brent, Çarşamba günü yüzde 3,8 yükselişle kapanırken, WTI yataya yakın bir seyir izledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre QatarEnergy, Çarşamba günü yaptığı açıklamada İran’ın Katar’ın ana LNG işleme merkezi olan Ras Laffan’a yönelik füze saldırılarının enerji merkezinde “büyük çaplı hasara” yol açtığını duyurdu. BAE’de, engellenen füzelerden düşen parçaların Habshan gaz tesisleri ve Bab petrol sahasında hasara yol açmasının ardından bazı enerji operasyonlarını durdurdu.

Suudi Arabistan ise Çarşamba günü Riyad’a doğru fırlatılan dört balistik füzeyi ve bir gaz tesisine yönelik insansız hava aracı saldırı girişimini engellediğini açıkladı.

İran'dan bazı petrol tesisleri için saldırı öncesinde tahliye uyarısı

İran, Güney Pars ve Asaluyeh’deki kendi enerji altyapısına yönelik saldırılara misilleme hazırlığı kapsamında Suudi Arabistan, BAE ve Katar’daki bazı petrol tesisleri için saldırı öncesinde tahliye uyarıları yayımladı.

Güney Pars, İran’ın Körfez’in karşı tarafında ABD müttefiki Katar ile paylaştığı, dünyanın en büyük doğalgaz rezervinin İran tarafını oluşturuyor.

Binlerce ABD askeri mi gönderilecek?

Daha önce Reuters tarafından yayımlanan bir haberde, Donald Trump yönetiminin, Orta Doğu’daki operasyonlarını güçlendirmek amacıyla binlerce ABD askerini bölgeye konuşlandırmayı değerlendirdiği belirtildi.

Haberde yer alan kaynaklara göre seçenekler arasında, petrol tankerlerine Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli geçiş sağlanması da bulunuyor. Bunun ağırlıklı olarak hava ve deniz kuvvetleriyle yapılabileceği, ancak boğazın güvenliğinin sağlanmasının kara birliklerinin konuşlandırılmasını da gerektirebileceği ifade edildi.