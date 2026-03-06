Enerji ve büyüme baskı altında: IMF’den Orta Doğu uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu’da süren çatışmaların küresel ekonomi için ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti. Kurumun değerlendirmesinde, petrol ve doğal gaz arzında yaşanabilecek kesintilerin fiyatları hızla yukarı çekebileceği, bunun da enflasyonist baskıları artırarak dünya genelinde büyüme ivmesini zayıflatabileceği belirtildi.

Enerji maliyetlerindeki ani artışın, merkez bankalarını daha sıkı para politikalarına yöneltebileceği ve finansal piyasalarda oynaklığı artırabileceği vurgulandı. Bu tablo, özellikle enerji ithalatına bağımlı ülkeler için daha ağır sonuçlar doğurabilir.

Yatırımcı güveni ve ticaret zincirleri

IMF raporunda, jeopolitik risklerin yatırımcı güvenini zedeleyebileceği ve ticaret zincirlerinde kırılganlık yaratabileceği uyarısı da yer aldı. IMF, hükümetlerin mali disiplinlerini korumaları ve şoklara karşı dayanıklılıklarını güçlendirmeleri gerektiğini hatırlattı.

Çatışmanın uzaması halinde küresel ticaret akışlarının sekteye uğrayabileceği, bunun da hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde maliyetleri yükselteceği ifade edildi.

IMF’nin değerlendirmesi, Orta Doğu’daki çatışmaların yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte ekonomik istikrarı tehdit eden bir gelişme olduğunu ortaya koyuyor. Enerji arz güvenliği ve uluslararası işbirliği, bu süreçte kritik önem taşıyor.