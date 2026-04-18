Enerjiden gübreye şok: Fiyatlar hızla yükseldi

İran savaşıyla birlikte küresel emtia piyasalarında geniş çaplı fiyat artışları yaşandı. Enerji, gübre ve sanayi hammaddelerinde görülen yükselişler, savaşın ekonomik etkilerinin derinleştiğine işaret etti.

Verilere göre savaşın başlamasından bu yana en sert artış kükürt fiyatlarında görüldü. Kükürt yüzde 57 yükselirken, jet yakıtı yüzde 52, üre gübresi yüzde 51 ve dizel fiyatları yüzde 48 arttı.

Gübre yüzde 35 ve yakıtlar yüzde 32 artış kaydetti. Petrol tarafında ise WTI ham petrol yüzde 28, Brent petrol yüzde 26 yükseldi.

Avrupa doğal gaz fiyatları yüzde 21 artarken, kömür yüzde 12, palm yağı yüzde 10 ve demir cevheri yüzde 8 yükseldi. Gıda tarafında ise pirinç fiyatları yüzde 7 arttı.

Enerji ve gübre tedarik zincirleri bozuldu

Öte yandan finansal piyasalarda daha sınırlı hareketler görüldü. ABD borsalarını temsil eden S&P 500 endeksi yüzde 4 yükselirken, piyasalardaki oynaklığı gösteren VIX endeksi yüzde 12 geriledi.

Analizler, Orta Doğu’daki çatışmaların özellikle enerji ve gübre tedarik zincirlerini bozduğunu ve bunun küresel maliyetler üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığını ortaya koyuyor. Nitekim bölgedeki arz kesintileri petrol, doğal gaz ve gübre fiyatlarında hızlı artışlara yol açarak küresel piyasalarda geniş çaplı bir şok etkisi oluşturdu.

Uzmanlar, enerji ve tarım maliyetlerindeki artışın önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.