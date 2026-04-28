Enerjiyle bağlantılı para birimleri İran savaşında öne çıkıyor

Deutsche Bank, JPMorgan Chase & Co. ve Pioneer Investments, ABD-İran çatışmasının küresel petrol piyasalarını yeniden şekillendirmesiyle birlikte enerjiyle bağlantılı dövizlere yönelik alım tavsiyelerini sürdürüyor.

JPMorgan ve Deutsche Bank stratejistleri, Brent vadeli işlemlerinin varil başına 108 doların üzerine çıkmasıyla birlikte değer kazanan Norveç kronu ve Avustralya dolarını öneriyor. Her iki döviz de çatışmanın başlangıcından bu yana sırasıyla yaklaşık %2.5 ve %1 değer kazanarak G10 içindeki en iyi performansı sergiliyor.

JPMorgan ayrıca kron için İsviçre frangı ve Japon yeni karşısında uzun pozisyon tutuyor. Pioneer'dan stratejist Paresh Upadhyaya ise Kazakistan, Brezilya ve Nijerya gibi enerji zengini ekonomilerin yüksek getirili dövizlerini euro ve dolar sepetine karşı tercih ediyor.

Değerinin altındaki para birimleri

Amundi Investment Institute'tan Federico Cesarini, Avustralya ve Kanada dolarları ile Norveç kronu ve İsveç kronunun "ciddi ölçüde değerinin altında" olduğunu söyledi.

Upadhyaya, Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliklerin sürmesiyle petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle baskı altına giren Asyalı enerji ithalatçısı ülke dövizlerine karşı temkinli olduğunu belirtti.

Euro, çatışmanın başlangıcından bu yana yaklaşık %0.5 değer kaybederken Endonezya rupisi %2.5, Hindistan rupisi ise dolar karşısında %3.4 geriledi. Petrol ve gaz ihracatçısı Kazakistan'da ise tenge yaklaşık %10 değer kazanarak en iyi performansı gösteren döviz oldu.