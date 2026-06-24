Enflasyon belirsizliği ABD tahvil getirilerini yukarı taşıyabilir

Erste Group analistleri, uzun vadeli ABD hazine tahvili getirilerinin önümüzdeki aylarda yükselebileceğini öne sürdü. Analistler, enflasyonun kalıcılığına ilişkin belirsizliğin artması ve ABD enflasyon verisinin yukarı yönlü sürpriz yapma ihtimaline de dikkat çekti.

Analistler, "Fed’in buna ne ölçüde tepki vereceği belirsizliğini koruyor" dedi. ABD hükümetinin süregelen genişlemeci maliye politikasıyla birlikte mevcut ortamın uzun vadeli getirilerde yükselişe işaret ettiği vurgulandı.

Kısa vadeli getirilerin ise Erste Group analistlerinin beklediğinden daha fazla faiz artışını fiyatladığı belirtildi. Faiz artışına ilişkin spekülasyonların öngörülebilir gelecekte piyasada kalmaya devam edeceği ve bunun kısa vadeli getirilerde yüksek oynaklığa işaret ettiği ifade edildi.