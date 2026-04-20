Enflasyon hedefinde son düzlük: ECB neden ‘sıkı’ durmaya devam ediyor?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, küresel finans piyasalarında hakim olan erken faiz indirimi beklentilerine karşı Frankfurt’un karar alma mekanizmalarında oldukça dirençli bir duruş sergiliyor. Manşet enflasyon verilerindeki belirgin geri çekilmenin yarattığı iyimser havayı, ekonominin temelindeki yapısal risklere dikkat çekerek dengeleyen ECB, faiz indirim döngüsüne girmek için fiyat istikrarının sürdürülebilir olduğuna dair somut kanıtlar bekliyor.

Hizmet enflasyonu ve ücret sarmalı riskleri baskı unsuru olmaya devam ediyor

ECB’nin mevcut para politikasının odak noktasında, genel düşüş trendine karşı katılık gösteren ve oldukça dirençli bir seyir izleyen hizmet sektörü fiyatları yer almaktadır. Enerji ve gıda gibi oynak kalemlerin dışarıda bırakıldığı çekirdek göstergelerde artış hızının hedeflenen tempoda yavaşlamaması, kurumun kısıtlayıcı önlemlerini gevşetmesine engel teşkil etmektedir. Özellikle Euro Bölgesi genelinde işgücü piyasasının tarihsel olarak en güçlü seviyelerini koruması, sendikalarla yürütülen toplu iş sözleşmelerinden çıkan yüksek oranlı zamları da beraberinde getirmektedir. ECB yetkilileri, artan işçilik maliyetlerinin şirketler tarafından tüketici fiyatlarına yansıtılması durumunda, enflasyonun yüzde 2 eşiğinin üzerinde kalıcı bir şekilde yerleşmesinden endişe duymaktadır.

Karar mekanizması tahmin modelleri yerine somut veri kanıtlarına odaklanıyor

Başkan Christine Lagarde ve konsey üyeleri, nisan ayı toplantısı yaklaşırken verdikleri mesajlarda herhangi bir takvim taahhüdü yerine verilere dayalı hareket etme prensibini en net şekilde vurgulamaktadır. Geçmişte yaşanan küresel dalgalanmalar sırasında teorik projeksiyonların ve makroekonomik öngörülerin yanılması, ECB’yi stratejik bir değişimle artık sadece gerçekleşmiş istatistikler üzerinden pozisyon almaya zorlamaktadır. 2024 yılının ilk çeyreğine dair kritik gelir anlaşmaları ve şirketlerin karlılık dinamikleri tam olarak netleşmeden, para politikasında radikal bir eksen kayması rasyonel bir seçenek olarak görülmemektedir. Bu bilgi setindeki belirsizlik, yatırımcıların nisan ayına dair beklentilerini tüketirken pozisyonların ağırlıklı olarak haziran ayına kaydırılmasına yol açmaktadır.

Jeopolitik şoklar ECB yönetiminin manevra kabiliyetini kısıtlıyor

Küresel ticaret yollarındaki istikrarsızlık ve Orta Doğu’da tırmanan gerilim hattı, kurumun hareket alanını daraltan en büyük dışsal faktörler olarak öne çıkmaktadır. Kızıldeniz’deki lojistik aksamaların nakliye maliyetlerini yukarı çekmesi ve enerji arz güvenliğine dair süregelen kaygılar, ithal edilen ara mallar üzerinden kıtaya yeni bir maliyet baskısı ihraç etme potansiyeli taşımaktadır. Yönetim konseyi, küresel dengelerin bu kadar kırılgan olduğu bir dönemde faiz indirimine gitmenin, ECB’yi olası bir arz şoku karşısında cephanesiz bırakacağı ve gelecekteki müdahale alanını zayıflatacağı görüşünde birleşmektedir.

Kurumsal itibarın korunması erken adım atma riskinin önüne geçiyor

ECB için şu anki en hayati başlık, yoğun piyasa baskılarına rağmen kurumsal itibarın ve fiyat istikrarı vaadinin korunmasıdır. Enflasyonun ilk yükselmeye başladığı dönemde durumu geçici olarak niteleyerek müdahalede geciktiği yönünde eleştirilen kurum, bu kez vaktinden önce adım atma hatasına düşerek güvenilirliğini tekrar tehlikeye atmak istememektedir. Faiz oranlarının düşürülmesinin hemen ardından fiyatların yeniden yukarı yönlü bir ivme kazanması durumunda atılacak bir politika geri vitesi, finansal sistemde kaos yaratma ve kurumun kontrol gücünü sarsma riski barındırmaktadır. Bu mantıksal kaygı, ECB yönetimini son düzlükte risk almak yerine, bir süre daha mevcut seviyeleri koruyarak emin adımlarla ilerlemeye itmektedir.