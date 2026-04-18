Enflasyon riski mi yoksa yeni bir ekonomik şok mu? Lagarde’ın İran mesajı ne anlama geliyor?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın Orta Doğu’da tırmanan İran merkezli gerilimin ardından yaptığı açıklamalar, piyasaların dezenflasyon sürecine dair beslediği iyimser senaryoları ciddi bir test sürecine sokarken, bu durumun politika yapıcılar için öngörülemez bir belirsizlik katmanı oluşturduğu ve bankanın karar alma mekanizmalarını jeopolitik bir kıskaca aldığı görülüyor. Lagarde’ın vurguladığı risk faktörleri, yalnızca enerji maliyetlerindeki ani bir sıçrama ihtimaline dayanmakla kalmıyor; aynı zamanda küresel ticaretin sinir uçları olan lojistik rotalarındaki bozulmaların, üretim maliyetlerinden nihai tüketici fiyatlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yeni bir maliyet enflasyonu sarmalı başlatabileceği gerçeğini masaya yatırıyor.

Enerji piyasalarındaki volatilite ve para politikasının geleceği

Bölgedeki çatışma riskinin tırmanmasıyla birlikte petrol fiyatlarının kritik eşikleri zorlama potansiyeli, ECB’nin yüzde 2’lik fiyat istikrarı hedefine ulaşma takvimini doğrudan tehdit ederken, bu tablo Frankfurt yönetiminin yaz ayları için piyasaya sunduğu gevşeme vaatlerinin sürdürülebilirliğini de yoğun bir tartışma zeminine çekiyor. Enerji şoklarının sadece manşet veriler üzerindeki baz etkisiyle sınırlı kalmayıp, bekleyişler kanalıyla hizmetler sektöründeki katılığı besleme ihtimali, merkez bankası yetkililerini erken bir gevşeme hamlesinin enflasyonist yangını yeniden körükleyebileceği endişesiyle, çok daha savunmacı ve veri setlerine bağımlı bir patikada yürümeye zorunlu kılıyor.

Yapısal arz daralması ve avrupa ekonomisi için stagflasyon çıkmazı

Hürmüz Boğazı ve çevresindeki stratejik geçiş noktalarında yaşanan güvenlik zafiyetleri, küresel emtia piyasalarında fiyat dalgalanmalarının ötesine geçerek, tedarik zincirlerinde kalıcı kopuşlara ve dolayısıyla sanayi üretimi üzerinde yapısal bir arz daralmasına yol açma kapasitesini koruyor. Bu jeopolitik denklemin, Avrupa’nın zaten zayıf seyreden büyüme performansı üzerinde ek bir maliyet yükü oluşturarak stagflasyon senaryolarını yeniden canlandırması, politika yapıcıların fiyat istikrarını sağlama görevi ile derinleşen ekonomik durgunluğu engelleme çabası arasında, hareket alanının son derece kısıtlandığı bir kriz yönetimi eşiğine gelindiğini kanıtlıyor.