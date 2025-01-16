Enflasyon sonrası Fed başkanları iyimserliğini korudu

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine doğru ilerleme kaydettiğine inandığını ve özellikle konutla ilgili enflasyonda son dönemde görülen gevşemeden cesaret aldığını ve 2025 yılında ekonomide yumuşak inişin devam edeceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Goolsbee sanal bir etkinlikte yaptığı açıklamada "Enflasyonda iyileşme eğilimi devam ediyor. Büyümeye devam edebileceğimiz ve yumuşak bir iniş yapabileceğimiz konusunda 2025 yılı için hala iyimserim" dedi,

Tüketici fiyatları verilerinin açıklanmasından birkaç saat sonra konuşan Goolsbee, faiz oranlarının hala nötr faiz oranı olarak adlandırılan ve politikanın ekonomiyi ne baskıladığı ne de canlandırdığı oranın üzerinde olduğunu söyledi.

Chicago Fed Başkanı, fiyat artışının en büyük etkenlerinden biri olan konut enflasyonunda son aylarda istikrarlı bir ilerleme olduğunu, ancak ABD'de uzun yıllardır enflasyonun yılın ikinci yarısında daha düşük, ilk çeyreğinde ise daha yüksek olduğu mevsimsel bir model görüldüğünü belirtti.

Goolsbee'ye ayrıca seçilmiş Başkan Donald Trump'ın yeni gümrük vergileri ve göçün azaltılması da dahil olmak üzere önerdiği politikaların ekonomiyi nasıl etkileyebileceği soruldu. "Kongre ve Başkan fiyatları yükseltecek politikalar hazırlamaya başlarsa, bunu düşünmeliyiz. Önemli olan tek bir politikanın değil, bir bütün olarak ele alınan politikaların etkisidir" yanıtını verdi.

Fed/Barkin: Fiyat baskıları gevşemeye devam ediyor

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamada fiyat baskılarının gevşemeye devam ettiğine işaret etti.

Maryland Ticaret Odası'nın düzenlediği bir etkinlikte konuşan Barkin, Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi raporunun “enflasyonun hedefe doğru inmekte olduğu yönündeki hikayemizi devam ettirdiğini” söyledi.

Barkin, yeni verilerin enflasyonu merkez bankasının %2'lik hedefine doğru düşürme konusunda ilerlemenin devam ettiğini gösterdiğini, ancak faiz oranlarının kısıtlayıcı kalması gerektiğini belirtti.

Barkin, "Hala, eğer bu şekilde ifade etmek isterseniz, %2'ye geri dönmek için son kilometreyi kapatmak için kısıtlayıcı olmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi. Yine de Barkin, ekonomik görünümde Fed politikasının nasıl sonuçlanacağını tahmin etmeyi zorlaştıran büyük bir belirsizlik olduğunu söyledi. Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın ekonomik planlarının Fed'in hamlelerini nasıl etkileyeceğini tahmin etmek için henüz çok erken olduğunu, zira tekliflerin birçoğunun henüz sonuçlanmadığını vurguladı.

Barkin, işgücü piyasasına ilişkin olarak, bu ayın başlarında açıklanan rakamların kendisini cesaretlendirdiğini de ifade etti.

Fed/Williams: Ekonomik veriler yönlendirecek

New York Fed Başkanı John Williams, ABD ekonomisinin sağlıklı olmaya devam ettiğini ve politika yapıcıların görevinin bunu korumak olduğunu söyledi.

Williams, merkez bankası büyük ölçüde potansiyel hükümet politikası değişikliklerinden kaynaklanan yüksek düzeyde bir belirsizlikle karşı karşıya olduğu için gelecekteki para politikası eylemlerinin ekonomik veriler tarafından yönlendirileceğini söyledi.

Williams ayrıca tahvil getirilerindeki artışa da dikkat çekti ve bunun yatırımcıların enflasyon görünümüne bakışında temel bir değişime işaret ettiğini düşünmediğini belirtti.

CBIA Ekonomi Zirvesi ve 2025 Görünümü'nde konuşan Williams, "Para politikası, hedeflerimize yönelik riskleri dengede tutmak için iyi konumlanmış durumda ve para politikasının izleyeceği yol verilere bağlı olacak" dedi.

Aynı zamanda faiz oranlarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin başkan yardımcılığı görevini de yürüten Williams, para politikasının görünümüne ilişkin rehberlik sağlamada kendisini sınırlayan temel kaynak olarak hükümeti işaret etti. "Ekonomik görünüm, özellikle potansiyel mali, ticaret, göç ve düzenleyici politikalar konusunda oldukça belirsiz olmaya devam ediyor" diyen Williams, "bu nedenle, gelecekteki para politikası eylemlerine ilişkin kararlarımız, verilerin bütününe, ekonomik görünümün gelişimine ve ikili görev hedeflerimize ulaşma risklerine dayanmaya devam edecek" dedi.