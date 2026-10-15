Enflasyon yükseldi, Fed'den bekle-gör mesajı geldi

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Reuters'a özel röportaj veren Daly, enflasyonun kontrol altına alınması için para politikasında ilave ayarlamaların gerekebileceğini belirtti.

Daly, "Muhtemelen ilave ayarlamalar yapmamız gerekecek ancak bunların zamanlamasını hâlâ değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Karar almak için sınırlı verilerle hareket etme zorunluluğu hissetmediğini kaydeden Daly, ekonomik görünümü değerlendirmek için yeterli zaman bulunduğunu dile getirdi.

Ekim toplantısında faiz artışı beklenmiyor

Fed'in politika faizi yüzde 3,75-4,00 aralığında bulunurken, bankanın 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak toplantısında yeni bir faiz artışı kararı alıp almayacağı piyasaların odağında yer alıyor.

Birçok Fed yetkilisi de son haftalarda ekim ayında faiz artışına gidilmesi ihtimalinin düşük olduğuna işaret etti.

Öte yandan, ABD'de mortgage faizlerinin yüzde 7,5 seviyesinde bulunması gibi yüksek uzun vadeli borçlanma maliyetleri, ekonominin bazı alanlarında talebi baskılamayı sürdürüyor.

Enflasyonda benzin fiyatlarının etkisi öne çıktı

Daly, çarşamba günü açıklanan ve ABD'de yıllık tüketici enflasyonunun eylülde yüzde 3,7'ye yükseldiğini gösteren verilerin piyasalarda ilk etapta güçlü bir tepkiye yol açtığını belirtti.

Ancak yatırımcıların verileri ayrıntılı incelemesiyle piyasa tepkisinin sakinleştiğini ifade eden Daly, enflasyondaki yükselişte benzin fiyatlarının etkili olduğunu söyledi.

Temel enflasyonun yüksek seviyesini koruduğuna dikkat çeken Daly, buna karşın göstergelerde keskin bir hızlanma görülmediğini kaydetti.