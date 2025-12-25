Enflasyondaki yükseliş işten çıkarmaları azaltabilir mi?

Morgan Stanley'e göre birçok ABD şirketi 2025 başlarında işe alımları azaltarak fiyatları yükseltmekten kaçındı ancak üçüncü çeyrekten itibaren bu trend değişti ve aynı şirketler fiyatları yükseltmeye başladı.

Morgan Stanley analistleri fiyatlar yüksek kalabildiği sürece yaygın işten çıkarmaların önlenebileceğini düşünüyor.

İşgücü piyasasında şu andaki vahşi ortama ve 2026'da daha fazla işten çıkarmalar olabileceği endişelerine rağmen Morgan Stanley birçok şirketin çalışan sayısını azaltmak zorunda kalmaktan kaçınabileceğini belirtti.

Bankanın Başekonomisti Michael T. Gapen ve ekibi tarafından yayınlanan bir bültende, 2025 boyunca fiyatları artırmış olan şirketler fiyat artırmaya devam ettiği takdirde 2026'da ABD ekonomisinin 2026'da yaygın işten çıkarmaları önleyebileceği belirtildi.