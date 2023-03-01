Eni, BP’nin Cezayir’deki iki gaz sahasını aldı

İtalyan enerji şirketi Eni, BP'nin Cezayir'deki iki büyük gaz sahasının işletmesini aldı. Eni'den yapılan açıklamada, BP'nin Cezayir'deki "In Amenas" ve "In Salah"taki varlıklarıyla ilgili faaliyetlerinin satın alma operasyonuna yönelik kapanışın tamamlandığını duyurdu.

Satın alma operasyonun, ilgili ülkenin ve rekabet kurumunun da onayını aldığı kaydedildi. Açıklamada, Eni'nin 1981'den beri Cezayir'de faaliyet gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonun ve Berkine havzasında sürdürülen geliştirme programlarının ardından, Eni'nin Cezayir'deki üretiminin günde yaklaşık 130 bin varil petrol eşdeğeri olmasının ve bunun da şirketin ülkedeki ana uluslararası enerji şirketi konumunu teyit etmesinin beklendiği ifade edildi.