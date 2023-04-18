Ernst&Young, 3 bin çalışanını işten çıkaracak

Denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young, ABD'deki işgücünde 3 bin pozisyon kapatacağını açıkladı. Şirket ayrıca, denetim ve danışmanlık birimlerini iki ayrı şirket olarak ayırmaya yönelik plandan vazgeçtiğini de duyurdu.

Bu adım, şirketin rakiplerinin de benzer şekilde işten çıkarmalar yapmalarının ardından geldi. Örneğin, Accenture, küresel işgücünün yüzde 2,5'ine denk gelen 19 bin kişiyi işten çıkarırken McKinsey de çalışanlarının yüzde 3'ünü oluşturan 1.400 pozisyonunu kapatacak.

Financial Times gazetesine göre, Ernst & Young'daki işten çıkarmaların büyük oranda danışmanlık tarafında yapılması planlanıyor. Gazete ayrıca, İngiltere'deki işgücünde de benzer kesintilerin yaşanabileceğini belirtti.