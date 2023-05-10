Eski danışman uyardı: Borçlanma krizi, doların geleceği için gerçek bir risk

ABD Hazine Bakınlığı'na borçlanma konusunda tavsiyelerde bulunan dış komitenin eski başkanı Beth Hammack, Amerika'da halihazırda yaşanan borç krizine çözüm bulunamamasının ABD doları üzerinde gerçek bir risk oluşturduğunu söyledi.

Yaklaşık beş yıl boyunca Hazine Borçlanma Danışma Komitesi'nin başkanlığını yapan Goldman Sachs Group'un Küresel Finansman Grubunun Eş Başkanı Beth Hammack, ABD dolarının dünyanın rezerv para birimi olarak görülmekten uzaklaşmasının, dünyadaki en güvenli ve en likit varlık olmaktan çıkmasının kötü sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Hammack, "ABD doları için gerçek bir risk var. Bizi dünyanın rezerv para birimi olarak görülmekten, dünyadaki en güvenli ve en likit varlık olmaktan uzaklaştıran her şey Amerikan halkı için, dolar için ve ABD hükümeti için kötüdür" dedi.