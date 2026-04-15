Eski Fed Başkanı Yellen: Fed bu yıl bir faiz indirimi yapabilir

Hong Kong’da HSBC tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Yellen, "Kısa vadeli enflasyon beklentileri biraz yükseldi, ancak Fed bunu dikkatle izleyecek. Eğer tahmin yazmam gerekseydi, yılın ilerleyen döneminde bir indirim olabilir" dedi.

Orta Doğu’daki savaşın ekonomik belirsizliği artırdığını da vurgulayan Yelleny, "Bu durum enflasyonu yukarı çekiyor ve son raporlarda bunu gördük. Daha fazlasını da göreceğiz. Bu geniş çaplı bir arz şoku" ifadelerini kullandı.

Yellen konuşmasında, Trump’ın Fed üzerindeki baskısına dikkat çekerek, “Bu seviyede bir tehdit daha önce hiç görmedim” dedi.

Öte yandan Yellen, ABD ile Çin arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin korunması gerektiğini belirterek, "Bu ilişkiyi sürdürmeli ve geliştirmeliyiz. ABD’nin Çin’den kopmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.