Eski Fed ekonomistinden Eylül'de faiz indirimi tahmini

New Century Advisors Başekonomisti ve Eski Fed Ekonomisti Claudia Sahm, Fed’in para politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Jackson Hole toplantısının bu yılki konusunun bir dizi akademik makale ve parasal aktarım olacağını kaydeden Sahm, temel olarak, Fed'in geçmişte yaptığı faiz oranı artışlarının ekonomiyi nasıl etkilediğinin inceleneceğini söyledi.

"Bir indirime doğru gideceklerine dair oldukça güçlü sinyaller vardı"

Bloomberg HT'nin haberine göre Powell, enflasyon ve işgücü piyasası soğumaya devam ederse, Fed'in bir sonraki toplantısında faiz indiriminin gündeme gelebileceğini belirtmişti. Powell’ın açıklamalarına değinen Sahm, Powell’ın gerçekleştireceği son basın toplantısında duyduğumuz mesajları pekiştirebileceğini söyledi. “Temmuz ayında bir araya geldiklerinde, bir indirime doğru gideceklerine dair oldukça güçlü sinyaller vardı” diyen Sahm, ABD işgücü piyasasıyla ilgili daha rahatsız edici veriler geldiğini kaydetti.

"Ekonomik veriler açısından hâlâ yeterince belirsizlik var"

Sahm sözlerine “Bence her şey Eylül ayında ilk indirime konumlanmış durumda. Fed'den indirimin ne kadar büyük olabileceği veya daha da önemlisi Eylül ayından sonra nasıl ilerleyecekleri hakkında çok az yönlendirme aldık. Öte yandan bence ekonomik veriler açısından hâlâ yeterince belirsizlik var.” diyerek devam etti.

“İşgücünden daha endişe verici sinyaller aldığımızdan beri tonlar değişti”

Geçtiğimiz haftalarda, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, zayıf istihdam verileri nedeniyle Fed'in bir sonraki toplantısında faiz indirimine açık olduğu mesajını vermişti. Kashkari’nin sözlerini yorumlayan Sahm, “Ağustos ayının son haftalarında tüm Fed yetkililerinin kamuoyuna açıklama yapmamış olması oldukça dikkat çekici. İşgücü piyasasında, bazı zayıf rakamlar gördük. Fed Üyesi Michelle Bowman enflasyon görünümü konusunda hâlâ oldukça temkinli. Çünkü unutmayın, faiz oranlarının yükselmesinin tüm nedeni enflasyonu kontrol altına almaya çalışmaktı. Enflasyonun düşürülmesinde çok ilerleme kaydettik. Ağustos ayında, işgücü piyasasından daha endişe verici sinyaller almaya başladığımızdan beri, tonlar gerçekten değişti. Fed riski dengelemeye çalışıyor.” dedi.

"Eylül'de 50 baz puan indirim görebiliriz"

Fed'in Eylül ayında faiz oranlarını 50 baz puan düşüreceği beklentileri güç kaybetmişken, Fed'in yıl sonuna kadar faiz oranlarını 100 baz puan düşüreceği yönündeki fiyatlandırma güçlü kalmaya devam ediyor. Bu konu hakkında tahminini paylaşan Sahm beklentilerin aksine Eylül ayında 50 baz puanlık bir indirime gidilebileceğini aktardı.