Eski SSCB ülkelerinden en fazla yabancı yatırımı Kazakistan aldı

Mehmet KAYA - ANKARA

Kazakistan’ın yatırım destek ajansı Kazakhinvest’in BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) sürdürülebilirlik temalı 2023 uluslararası yatırım raporundan derlediği verilere göre, 2022’de Kazakistan 6,1 milyar dolar net doğrudan yatırım aldı. Ulaşılan bu seviye son beş yıl içindeki en yüksek tutar olması yanında, 2021’e kıyasla artış yüzde 83’ü buldu.

Değerlendirmeye göre, Orta Asya ülkelerine net doğrudan yabancı sermaye girişi önceki yıla göre yüzde 39 artarken, bunun içinde Kazakistan’a yapılan yatırımların ağırlığı yüzde 61 oldu. Kazakistan ayrıca 2015-2022 döneminde net 56,3 milyar dolar ile dünyada en fazla yenilenebilir enerji yatırımı alan 5. ülke olarak belirlendi.

Rapora göre, 2022’de net yabancı doğrudan yatırım tutarlarında Kazakistan’ı 2,5 milyar dolar ile Özbekistan, 2,2 milyar dolar ile Litvanya, 2 milyar dolar ile Gürcistan, 1,6 milyar dolarla Belarus, 1,5 milyar dolar ile Letonya, 1,2 milyar dolar ile Estonya izledi. Türkmenistan, Moldova, Ermenistan, Kırgızistan 1 milyar doların altında kaldı. Savaş yaşanan Ukrayna’ya ise yabancı doğrudan yatırım girişi 848 milyon dolar oldu.

Azerbaycan’dan ise net yabancı doğrudan yatırım çıkışı oldu. Bu ülkeden 2022’de 1.7 milyar dolar çıkış olurken, Rusya’dan çıkış 18.7 milyar doları buldu.

UNCTAD raporuna göre küresel yabancı doğrudan yatırımlar 2021’deki yükselişin ardından Ukrayna savaşı ile yüksek gıda, enerji fiyatları ve artan devlet borcu nedeniyle 2022’de yüzde 12 azalarak 1.3 trilyon dolara düştü.