Etiyopya serbest döviz kuruna geçti

Türkiye’nin ikili ticareti son dönemde önemli ölçüde artan Afrika ekonomisi Etiyopya’da Merkez Bankası döviz işlemlerine yönelik kısıtlamaları kaldırdı ve Uluslararası Para Fonu (IMF) desteklerinden faydalanabilmek için serbest kur sistemine geçti.

Kararın ardından para birimi Etiyopya birri dolar karşısında yüzde 30 düştü ve dolar/birr kuru 74,73 seviyesine kadar yükseldi. Cuma kapanışta dolar/birr kuru 57,48 düzeyindeydi.

Artan enflasyon ve kronik döviz kıtlığı sorunlarıyla mücadele eden Etiyopya geçen yıl borçlarını ödeyemeyen 3. Afrika ülkesi olmuştu. Etiyopya ülkenin kuzeyinde yer alan Tigray bölgesiyle yaşanan çatışmalar sonrası 2019’da IMF destek programından çıkarılmış, kredi programı için görüşmeler Kasım 2022’de yapılan barış anlaşması sonrası yeniden devam etmişti.

Etiyopya Merkez Bankası Başkanı Mamo Mihretu online video aracılığı ile yaptığı açıklamada yapılan reformlar kapsamında ülkenin IMF, Dünya Bankası ve diğer kreditörlerden 10,7 milyar dolar dış finansman elde edeceğini söyledi.