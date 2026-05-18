EUR/GBP paritesinde risk primi artıyor: Deutsche Bank'tan Euro lehine boğa beklentisi

Birleşik Krallık’ta yerel seçimlerin ardından siyaset sahnesinde makro dengelerin değişmesi, spot döviz piyasalarında sterlin aleyhine yeni bir fiyatlama dalgası başlattı. Deutsche Bank tarafından yayımlanan parite analizine göre, İşçi Partisi içerisindeki liderlik tartışmaları ve Makerfield ara seçim süreci, kısa vadeli tahvil getirilerindeki oynaklığı artırıyor. Siyasi belirsizliğin yaz dönemi boyunca parite üzerinde yapısal bir direnç oluşturacağını işaret eden banka, bu kırılganlığın Euro karşısında sterline değer kaybettirdiğini vurguluyor.

Risk primi yüzde 2 barajının üzerine çıktı

İngiltere’de politika yapıcıların mali disipline yönelik hamleleri piyasada net bir karşılık bulamazken, Deutsche Bank’ın kantitatif modelleri paritedeki risk priminin spot hareketlerin ardından yüzde 2 seviyesinin üzerine çıktığını gösteriyor.

Para piyasaları haziran ortası ile temmuz başı arasındaki ara seçim senaryolarını getiri eğrisine agresif bir şekilde yansıtıyor. Adayların maliye politikası yaklaşımları ve kamu borçlanma tavanına yönelik tarihsel söylemleri, yatırımcıları sterlin uzun pozisyonlarını azaltarak Euro’ya yönelmeye sevk ediyor.

Teknik hedef 0,8775 direnci

Deutsche Bank, siyasi risk priminin para politikası ayrışması ile birleşmesi durumunda EUR/GBP paritesinde yükseliş trendinin 0,8775 direnç seviyesine doğru ivme kazanabileceğini öngörüyor.

Bu yukarı yönlü ralliye, İngiltere kısa vadeli faiz oranlarının Euro karşısında 15 baz puanlık bir düşük performans sergilemesi eşlik ederse, sterlin üzerindeki iskonto bütçe öncesi dönemin en geniş makasına geri dönecek. İngiltere Merkez Bankası (BoE) ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) arasındaki getiri makasının daralması da Euro’nun elini güçlendiren temel bir makroekonomik dinamik olarak karşımıza çıkıyor.