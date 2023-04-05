Eurizon'dan dolar tahmini: %15 düşebilir

İtalya merkezli varlık yöneyimi firması Eurizon SLJ Capital Ltd.'den Stephen Jen'e göre, enflasyondaki gerilemenin ve yavaşlamanın Fed'e faiz indirimi için alan açması sebebiyle, dolar önümüzdeki bir buçuk yıl içinde yüzde 10 ila yüzde 15 değer kaybedebilir.

ABD dolarının davranışını yönlendiren üç ana senaryoyu tasvir eden 'The Dollar Smile Theory'nin mucidi Jen ve meslektaşı Joana Freire bir araştırmasında, ABD merkez bankasının şahinliğinin zirvesine çok yakın olduğunu ve bir sonraki hamlesinin borçlanma maliyetlerini düşürmek olacağını yazdı.

Araştırmada, "Halihazırda yürürlükte olan çok fazla Fed sıkılaştırmasıyla, ABD ve dünyadaki enflasyon riskleri büyük ölçüde aşağı yönlü olarak hareket ediyor. Dünyanın büyük bölgelerinde halen bastırılmış olan ekonomik aktivite seviyesi, ironik bir şekilde, muhtemelen küresel talebin çökmesini önleyecek ve bu senaryo, doların önemli ölçüde zayıflayacağını gösteriyor." ifadeleri yer aldı.

Jen, tahminini ABD enflasyonunun kabaca 2021'de ve geçen yılın ilk yarısında yükseldiği hızda yavaşlayacağı beklentilerine dayandırıyor.