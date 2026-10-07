Euro 17 ayın en düşük seviyesine geriledi

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Euro, Fransa'nın mali görünümüne ilişkin endişeler ve Avrupa'daki enerji şokunun etkisiyle 17 ayın en düşük seviyesine gerilerken, yatırımcıların para birimine yönelik negatif pozisyonları rekor seviyeye ulaştı.

Eronews'in haberine göre euro, hafta başında 1,116 dolar seviyesine kadar gerileyerek Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Para birimi art arda dört hafta değer kaybetti.

Enerji maliyetleri euro üzerindeki baskıyı artırdı

Euro üzerindeki baskının iki temel nedeni olarak Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatındaki aksaklıklar ve Fransa'nın 2027 bütçesine ilişkin belirsizlik gösterildi.

Hürmüz Boğazı'ndan sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının savaşın başlamasından bu yana büyük ölçüde aksadığı, Avrupa'nın kalan LNG kargoları için daha yoğun rekabet etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Hollanda merkezli TTF doğal gaz fiyatının megavatsaat başına yaklaşık 73 euroya yükseldiği ve yıllık bazda yüzde 120 arttığı aktarıldı.

Avrupa'nın doğal gaz depolarının doluluk oranı da 2 Ekim itibarıyla yüzde 71,5 seviyesinde kaldı. Bu oran geçen yıl aynı dönemde yüzde 82,6 olarak kaydedilmişti.

Brent petrolün varil fiyatının 100 dolar seviyesine yaklaştığı ve yıl başından bu yana yüzde 60'tan fazla yükseldiği belirtildi.

Enerji fiyatlarındaki artış, Euro Bölgesi enflasyonuna da yansıdı.

Eurostat verilerine göre enflasyon eylülde yüzde 3,8'e çıkarak Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enerji fiyatları ise yıllık bazda yüzde 18,8 arttı.

Yüksek enflasyon euroya destek sağlamadı

Normal şartlarda yüksek enflasyonun Avrupa Merkez Bankasını (ECB) faiz artırmaya yöneltmesi ve bunun euroyu desteklemesi beklenirken, mevcut tabloda bu mekanizmanın işlemediği belirtildi.

Piyasaların eylül sonunda ECB'den yaklaşık 3,5 faiz artırımı beklerken, bu beklentinin yaklaşık 2,5 artırıma gerilediği aktarıldı.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın da enerji fiyatlarındaki yükselişin ücretlere yansıdığına dair henüz işaret bulunmadığını ve ekonominin yüksek borçlanma maliyetlerinden etkilendiğini belirttiği kaydedildi.

Ebury Başekonomisti Enrique Díaz-Alvarez, eylüldeki enflasyon sürprizinin euroya destek sağlamadığını ifade etti.

Fransa'nın mali görünümü baskı yaratıyor

Euro üzerindeki ikinci önemli baskının Fransa'nın kamu maliyesinden kaynaklandığı belirtildi.

Fransa ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki farkın geçen hafta 1,4 puanın üzerine çıkarak 2011-2012'deki Euro Bölgesi borç krizinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı aktarıldı.

Başbakan Sébastien Lecornu'nun 2027 bütçesinde 43 milyar euroluk tasarruf öngörülmesine rağmen parlamentoda çoğunluk desteği bulunmadığı belirtildi.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Emmanuel Moulin, kamu maliyesinin düzeltilmemesi halinde ülkenin yüksek faiz oranları nedeniyle "boğulma" riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Fransa'daki mali belirsizliğin artmasının euro cinsinden varlıklara yönelik risk primini yükselttiği, tahvil piyasalarındaki baskının ise ECB'nin faiz artırma alanını daralttığı ifade edildi.

Euro aleyhine pozisyonlarda rekor

İspanya'da Başbakan Pedro Sánchez'in 29 Kasım'da erken seçim kararı almasının da Euro Bölgesi'ndeki siyasi riskleri artırdığı kaydedildi.

Euro üzerindeki olumsuz beklentinin en açık göstergelerinden birinin ABD vadeli işlemler piyasasındaki pozisyonlanma olduğu belirtildi.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) verilerine göre, 29 Eylül'de sona eren haftada spekülatif yatırımcıların euro aleyhine açtığı 301 bin 439 kısa pozisyon rekor seviyeye ulaştı.

Her bir kontratın 125 bin euro büyüklüğünde olduğu dikkate alındığında, toplam pozisyonların yaklaşık 38 milyar euro değerinde olduğu hesaplandı.

Analistlerin gündeminde 1,10 dolar var

Analistler, Fransa'nın tahvil piyasasındaki baskının yeniden artması halinde eurodaki düşüşün devam edebileceğini değerlendiriyor.

ING Döviz Stratejisti Francesco Pesole, mali risk priminin halen sınırlı olduğunu belirterek tahvil piyasasındaki stresin artması halinde EUR/USD paritesinin 1,11, hatta 1,10 seviyesini test edebileceğini söyledi.

Danske Bank da eurodaki düşüş eğiliminin 2027'ye kadar devam edebileceğini öngördü.

BBVA Global Piyasalar Stratejisi Direktörü Ana Munera ise eurodaki değer kaybının kısa vadede fazla sert olduğunu belirterek satışların aşırıya kaçmış olabileceğini ifade etti.

Haberde, Fransa'nın güvenilir bir bütçe anlaşmasına ulaşması, tahvil piyasalarındaki baskının azalması veya enerji fiyatlarının gerilemesinin eurodaki düşüşü durdurabileceği belirtildi. Ancak kalıcı bir toparlanma için Avrupa'nın mali ve ekonomik görünümünde daha belirgin bir iyileşme gerektiği vurgulandı.