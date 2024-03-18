Euro Bölgesi 11 milyar Euro ticaret fazlası verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek 198,7 milyar Euro, ithalatı ise yüzde 18,9 gerileyerek 192,5 milyar Euro oldu. AB'nin dış ticaret fazlası, söz konusu ayda 6,2 milyar Euro olarak belirlendi.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, ocakta 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 artışla 225,9 milyar Euro, ithalat da yüzde 16,1 azalarak 214,5 milyar Euro olarak gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası ocakta 11,4 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 40,2 milyar Euro ile ABD, 27,4 milyar Euro ile İngiltere, 16,9 milyar Euro ile Çin, 16,1 milyar Euro ile İsviçre ve 8,4 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 36,6 milyar Euro ile Çin, 27,9 milyar Euro ile ABD, 13,3 milyar Euro ile İngiltere,10,9 milyar Euro ile İsviçre, 9,6 milyar Euro ile Norveç ve 8,2 milyar Euro ile Türkiye oldu.