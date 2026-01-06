Euro Bölgesi 2025’i son iki yılın en güçlü çeyrek büyümesiyle kapattı

Euro Bölgesi ekonomisi, aralık ayında daha yavaş bir hızda büyüse de 2025 yılını son iki yılı aşkın sürenin en güçlü çeyreklik performansıyla kapattı. Hizmetler sektöründeki kalıcı ivme, imalat sanayindeki daralmayı telafi ederek büyümeyi destekledi.

S&P Global tarafından derlenen HCOB nihai bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımdaki 30 ayın zirvesi olan 52,8 seviyesinden aralıkta 51,5’e geriledi. Endeks, öncü tahmin olan 51,9’un altında kaldı. Buna rağmen 50 eşik değerinin üzerinde seyir, ekonominin 2025 boyunca her ay büyüdüğünü gösterdi. Dördüncü çeyrek ortalama PMI değeri 52,3 ile 2023’ün ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

“Büyüme hızlanmış olabilir”

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, bu görünüm altında büyümenin hızlanmış olabileceğini belirtti. De la Rubia, 2026’da hizmetler sektörünün ılımlı büyümesini sürdürmesini, imalatın ise savunma ekipmanları ve inşaat makinelerine yönelik talep artışından faydalanmasını beklediklerini ifade etti. Buna bağlı olarak ekonomik büyümenin yüzde 1’in belirgin şekilde üzerine çıkmasının mümkün olduğu kaydedildi.

Yeni siparişler üst üste beşinci ayda artış gösterdi ancak artış hızı eylülden bu yana en zayıf seviyede kaldı. İmalatta yeni siparişlerde düşüş hızlanırken, hizmetler sektöründe satış artışı yavaşladı. Hizmetler iş faaliyeti endeksi kasımdaki 53,6 seviyesinden 52,4’e geriledi.

Almanya 4 ayın en düşü seviyesine indi

Ülke bazında İspanya öne çıkarken, Almanya’da genişleme dört ayın en düşük seviyesine indi. Almanya Hizmetler PMI’ı aralıkta 53,1’den 52,7’ye düşerek üç ayın en düşük seviyesini gördü. Almanya bileşik PMI çıktı endeksi ise 52,4’ten 51,3’e gerileyerek dört ayın en düşük düzeyine indi. İş beklentileri geçen yıl nisan ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Fransa’da hizmetler sektörü aralık ayında büyük ölçüde durağan seyretti. Fransa Hizmetler PMI’ı 50,1 seviyesinde gerçekleşti. Dördüncü çeyrek ortalaması 49,8 olan endeks, yılın son çeyreğinde genel olarak yatay bir görünüm sergiledi. Yeni siparişler ve istihdamda kayda değer bir değişim görülmezken, uluslararası talepte zayıflama dikkat çekti.

Bölge genelinde girdi maliyet enflasyonu dokuz ayın en yüksek seviyesine çıkarken, çıktı fiyat enflasyonu kasım ayına kıyasla değişmedi. Toplam istihdam artışı sınırlı da olsa yükseldi, ancak imalat sektöründeki iş kayıpları istihdam görünümünü baskılamaya devam etti.